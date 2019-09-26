Son dakika: Genelkurmay çatı davasında gerekçeli karar açıklandı
Son dakika haberi... FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında olduğu Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı.
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında olduğu Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı.
Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında FETÖ'nün 1 Kasım 2015 seçim sonuçları üzerine darbe kararı aldığı belirtildi.
Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında darbe girişiminin, FETÖ'nün ülke genelindeki etkinliğinden istifadeyle planlanıp uygulandığı belirtildi.
Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe talimatının bizzat terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği vurgulandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- PKK'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi
- "İstanbul'da 7'den büyük deprem olabilir"
- Fuat Oktay'dan son dakika deprem açıklaması
- '15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün halatları koptu' yalanı
- Kandilli: Son 20 yıldır buna benzer deprem yaşanmamıştı
- Avcılar'da minarenin devrilme anı kameraya yansıdı
- Araç sahiplerine müjdeli haber!
- "Köprü hasar gördü' iddiasına yalanlama!
- İstanbul'da deprem sonrası trafik yoğunluğu
- Hükümetten İstanbul depremi hakkında açıklama
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan son dakika deprem açıklaması
- Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den İstanbul depremi hakkında açıklama
- PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilme anı kameraya böyle yansıdı
- SON DAKİKA: İstanbul depremi sonrası Yalova'da okullar tatil edildi
- İstanbul depremiyle ilgili Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’dan son dakika açıklaması
- Son dakika: AFAD'dan yeni İstanbul depremi açıklaması
- Son dakika: İstanbul'da depremler sürecek mi? Kızılay'dan flaş açıklama
- Son dakika: İstanbul'daki şiddetli deprem Tekirdağ’da hissedildi!
- Son dakika: İstanbul'daki 5,8’lik şiddetli deprem! Sakarya’da da hissedildi! Sakarya’da deprem oldu mu?
- Son dakika: İstanbul'daki şiddetli deprem Bursa'da da hissedildi
- Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye nakdi yardım
- 'Diyarbakır annesi' Yıldız Ballı'dan PKK ve uzantısı HDP'ye isyan: Kızımın ölüsünü ya da dirisini versinler!