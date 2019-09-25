Son dakika: F-16'larımızdan Fırat'ın doğusunda yeni uçuş
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, 'Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında iki F-16 uçağının, Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00- 12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan duyurdu! 6,3 milyon ceza kesildi
- 81 ilden Diyarbakır'daki annelerin direnişine destek
- FETÖ'nün doktor yapılanmasına operasyon
- "Türkiye IMF defterini kapatmıştır"
- Rus savaş gemisi Çanakkale'de...
- Bursa'da özel araçlara sigara denetimi
- İşte kalleş Adana'daki saldırının nedeni...
- Ölen teröristlere 'şehit' diyen, HDP'li başkana şok
- Adnan Oktar'ın 871 yıl hapsi isteniyor
- Adil Öksüz davasında yeni gelişme! "Ankesör"den çıktı
Daha Fazla Gör
- Son dakika: 81 ilden Diyarbakır'daki annelerin direnişine destek
- Alman otomobil devin Daimler'e büyük şok!
- Adil Öksüz davasında yeni gelişme! "Ankesör"den çıktı
- ASELSAN'dan TSK'ya takviye
- ABD'yi kızdıracak görüşme! Putin ile Maduro...
- Çamlıca Televizyon Kulesi'nde sona yaklaşılıyor! İşte yeni fotoğraflar...
- Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi! İşte fotoğraflar...
- Hasan Ruhani'den Fransa, İngiltere ve Almanya'ya eleştiri: Bu asılsız beyanneme...
- ABD'den Türkiye’ye 100 milyar dolarlık teklif
- Macron: Trump ile Ruhani için gerekli şartlar oluştu
- Çin uzaya gözlem uydusu fırlattı
- EDHO 140. Bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm tek parça izle!