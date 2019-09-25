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Son dakika: F-16'larımızdan Fırat'ın doğusunda yeni uçuş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
F-16'LARIMIZDAN FIRAT'IN DOĞUSUNDA YENİ UÇUŞ

haberi... 'ndan yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi." denildi.

, 'Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında iki F-16 uçağının, hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00- 12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi" denildi.


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