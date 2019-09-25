Son dakika: Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık personeline yönelik öğle saatinde gerçekleştirilen 'sıra gecesi' eğlencesi görüntüleriyle ilgili Adana Valiliği, soruşturma başlattı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yemekhanesine getirilen özel ekip tarafından yere halı serilip, davullu müzik eşliğinde 'sıra gecesi' eğlencesi düzenlendi.
ADANA VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Dün öğle saatlerinde gerçekleştirilen sıra gecesinde görevli sağlık personeli müzik eşliğinde oynarken çalışan diğer personelin de yemek yemesi dikkat çekti. Bazı kişilerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerle ortaya çıkan eğlenceyle ilgili Adana Valiliği soruşturma başlattı.
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