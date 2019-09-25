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Son dakika: Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
HASTANEDEKİ 'SIRA GECESİ' EĞLENCESİNE SORUŞTURMA

'nde sağlık personeline yönelik öğle saatinde gerçekleştirilen 'sıra gecesi' eğlencesi görüntüleriyle ilgili Adana Valiliği, soruşturma başlattı.

'nin yemekhanesine getirilen özel ekip tarafından yere halı serilip, davullu müzik eşliğinde 'sıra gecesi' eğlencesi düzenlendi.

Son dakika: Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma | Video SON DAKİKA: ADANA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDEKİ 'SIRA GECESİ' EĞLENCESİNE SORUŞTURMA | VİDEO

ADANA VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Dün öğle saatlerinde gerçekleştirilen sıra gecesinde görevli sağlık personeli müzik eşliğinde oynarken çalışan diğer personelin de yemek yemesi dikkat çekti. Bazı kişilerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerle ortaya çıkan eğlenceyle ilgili Adana Valiliği soruşturma başlattı.

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