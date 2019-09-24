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HDP'lilerden skandal! Şehit yakınlarına hakaret fitili ateşledi ve gerginlik çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019
HDP'LİLERDEN SKANDAL! ŞEHİT YAKINLARINA HAKARET FİTİLİ ATEŞLEDİ

'ın ilçesinde, belediyeye yapılan görevlendirmeyi protesto etmek için yürüyen 'li grubun, 12 Eylül'de teröristlerin saldırısında düşenlerin yakınlarına hakaret etmesi ve tehdit etmesi üzerine çıkan gerginlik polisin müdahalesiyle sona erdi. Olay sonrası HDP İlçe başkanının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir grup 'li, ilçede 12 Eylül'de 'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 7 kişinin düştüğü ve 10 kişinin yaralandığı saldırının ardından HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine görevlendirme yapılmasını protesto etmek istedi.

HDP BİNASININ CAMLARI KIRILDI

Yürüyüş yapan HDP'liler, terör saldırısında yakınları şehit düşen ailelere tehdit ve hakaret etti. Bunun üzerine iki grup arasında arbede çıktı.

Çıkan arbedede HDP ilçe binasının camlarında hasar oluştu.



HDP İLÇE BAŞKANININ DA BULUNDUĞU 10 KİŞİYE GÖZALTI!

Polisin müdahalesiyle sona eren gerginlikte her iki gruptan aralarında HDP İlçe başkanının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

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alucrafm alucrafm // İSTANBUL

İŞTE BU ELİNİZE SAĞLIK TEPKİNİZ BÜYÜK OLSUN HDP PKK YOK OLSUN

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cevapla 24.09.2019 16:52
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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