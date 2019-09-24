Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem
Son dakika haberi.. İstanbul'da saat 11.01'de bir deprem meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre depremin Marmara Ereğlisi açıklarında 4,6 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Korkutan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.
İstanbul'da korkutan bir deprem oldu.
İstanbul'un Silivri ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, saat 11.00'deki deprem Silivri'nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti.
Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi verilerine göre, depremin büyüklüğü 4,7 olarak belirlendi. Depremin yerin 9,8 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
CAN KAYBI YOK
İlk belirlemelere göre; depremde can ya da mal kaybı yok.
GECE BOYUNCA SON DEPREMLER
İstanbul'da meydana gelen depremden önce öncüseller meydana geldi. Saat 02,56'da 1,8, 09.21'de 2,5 ve 10.30'da 3,1 büyüklüğünde 3 deprem meydana gelmişti.
"ÖNCÜ DEĞİL"
İstanbul'daki korkutan deprem sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan Jeofizik uzmanı Tolga Bekler, "Hasar yapıcı bir deprem değil. Denizde oluşan bir deprem. Artçı depremleri takip etmek gerekiyor. Şu an göründüğü kadarıyla deprem istasyonlarından gelen bilgilere baktığımızda öncü deprem diyemeyiz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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