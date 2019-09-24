İyi Parti'de bir istifa haberi daha! Lüleburgaz İlçe Başkanı Sibel Pişkin istifa etti

İyi Parti'de bir istifa haberi daha geldi. Kırklareli Belediye Meclisi üyesi 3 kişi bugün partilerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Son dakika gelen habere göre, İyi Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Sibel Pişkin de görevinden istifa etti.

İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Sibel Pişkin görevinden istifa etti. Pişkin, yaptığı yazılı açıklamada, parti genel merkezi tarafından il başkanı olarak atanan Hilmi Hersek ile verimli çalışma yapamayacağını düşünerek görevinden istifa ettiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından geçen hafta Kırklareli İl Başkanlığı'na yeni görevlendirme yapıldığını anımsatan Pişkin, şunları kaydetti:

"Atanan yeni İl Başkanımız Hilmi Hersek ile birlikte verimli bir siyasi çalışma yapamayacağımızı düşünüyorum. Bu nedenle, 22 Nisan 2019 tarihinden itibaren yürütmekte olduğum Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı'nın bu çalışmalarında emeği geçen öncelikle yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, parti üyelerimize, bizlere destek olan ve yanımızda olduklarını hissettiren kurum, STK ve çok değerli vatandaşlarımıza saygılarımı sunarım."

3 İSTİFA HABERİ DE SABAH SAATLERİNDE GELMİŞTİ



İYİ Partili Kırklareli Belediye Meclisi üyesi 3 kişi partilerinden istifa etti. Kırklareli Belediye Meclisinin İYİ Parti grubunda yer alan meclis üyeleri Kırklareli Belediyesi Başkan Yardımcısı Burcu Özel, partinin eski kurucu il başkanı Savaş Çekinmez ile Yücel Oluçay partilerinden istifa ettiklerini ortak imzalı basın açıklamasıyla duyurdu. Basın açıklamasında, "Ne yazık ki parti içinde demokrasi olmadığını da açıkça görmüş bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.



