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MHP'de gözler 30 Eylül'e çevrildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019
MHP'DE GÖZLER 30 EYLÜL'E ÇEVRİLDİ

Genel Başkanı , partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu üyeleri (MDK), milletvekilleri ve il başkanlarıyla 30 Eylül'de bir araya gelecek.

Genel Başkan Yardımcısı , yaptığı açıklamada, MHP Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla 30 Eylül 2019 Pazartesi günü 'da geniş çaplı bir toplantının yapılacağını belirtti.

Yalçın, toplantının 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde "hazırlık toplantısı" niteliğini taşıdığını kaydetti.

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