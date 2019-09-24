Son dakika: Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Türk heyeti ile birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na giriş yaptı. Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki temaslarına devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın oldukça yoğun bir programı var. Çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecekler olan Başkan Erdoğan aynı zamanda saat 18.30 sıralarında BM Genel Kurulu'na hitap edecek.
PEŞ PEŞE TEMASLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta dün oldukça yoğun bir programa imza attı. Liderler ile peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. .
MERKEL'İ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.
BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
MİCHEL İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, bu kapsamda Belçika Başbakanı Charles Michel ile görüştü. BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.
BOSNA HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEY BAŞKANI KOMŞİÇ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komşiç ile görüştü. Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Komşiç ile bir araya geldi. BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
PAKİSTAN BAŞBAKANI HAN İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü. Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.
İşte Başkan Erdoğan'ın katıldığı BM Genel Kurulu'ndan ilk kareler:
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