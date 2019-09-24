Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti. Başkan Erdoğan "Türkiye insanlığı kucaklayan sorunlara çözüm bulmak için çabalıyor. Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu. Suriye krizini sona erdirmenin artık zamanı gelmiştir" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Adaletsizlik güç mücadelelerini, israfı beraberinde getiriyor. Halbuki bu kurum adaletsizliği kaldırmak için kuruldu. Dünyamız küresel bir adaletsizlikle yüz yüzedir.





DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR

Dünyanın bir tarafı lüks içinde hayatını sürdürürken, diğer tarafta açlığın kol gezmesi kabul edilemez.Dünyanın şanslı azınlığı robotları tartışırken, 1 milyarı aşkın bir insanın açlık sınırının altında yaşaması çok acıdır.Dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.





NÜKLEER SİLAHLARIN HER KRİZDE KOZ OLARAK ORTAYA KONMASI BİZİ RAHATSIZ EDİYOR

Nükleer silahların her krizde koz olarak ortaya konması bizi rahatsız ediyor. Nükleer güç ya herkese yasak ya da herkese serbest olmalıdır.

SURİYE KRİZİNİ SONA ERDİRMENİN ARTIK ZAMANI GELMİŞTİR

Türkiye insanlığı kucaklayan sorunlara çözüm bulmak için çabalıyor. Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu. Suriye krizini sona erdirmenin artık zamanı gelmiştir.





ÖRGÜTÜN ÇÖKÜŞ SÜRECİNİ BAŞLATTIK

Türkiye DEAŞ'tan en çok zarar gören ülkedir. Suriye'de DEAŞ'a karşı en büyük darbeyi Türkiye vurdu. Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 bin 500 DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Örgütün çöküş sürecini başlattık.







Türkiye 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bunun 3 milyon 650 binini Suriye'den gelenler oluşturuyor. Son 8 yılda sığınmacılar için 40 milyar dolar harcadık. AB'den bize gelen destek 3 milyar Euro'dur.







AYLAN BEBEĞİ DÜNYA ÇOK ÇABUK UNUTTU

Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizin de başınıza gelebilir. Suriye'de kalıcı siyasi çözüme ulaşıldığında bu ülkenin toprak bütünlüğünü de kendiliğinden tesis edilmiş olacak.

ABD İLE GÜVENLİ BÖLGE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. PKK/YPG terör yapılanması ortadan kaldırılmalıdır. ABD ile güvenli bölge çalışmalarımız sürüyor.







TÜRKİYE'NİN YENİ BİR GÖÇ DALGASINI KARŞILAMAYA İMKANI YOKTUR

30 km derinlikte bir bölgede 2 milyon Suriyelinin iskanına sağlamayı amaçlıyoruz.Güvenli bölgenin derinliğini Deyr-ez zor, Rakka hattına kadar indirebilirsek 3 milyon Suriyeli buraya döner. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya imkanı yoktur.Sığınmacılar için yürüttüğümüz çalışmalarda tek başımıza bırakıldık.Suriye'de sağlayacağımız istikrar ortamı, komşusu Irak'ı da rahatlatacaktır.

KIBRIS MESELESİ ÇÖZÜME KAVUŞAMAMIŞTIR

Kıbrıs meselesi çözüme kavuşamamıştır. Rum tarafı Doğu Akdeniz'de adaletsiz bir siyaset izliyor. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kazan kazan anlayışına önemli bir işbirliği alanı olarak görüyoruz.





İSRAİL DOYMUYOR, ŞİMDİ DE KALAN TOPRAKLARI ALMA DERDİNDE

Ben merak ediyorum bu İsrail neresi? İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde.İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor.BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır?





AMAÇ TAMAMEN FİLİSTİN'İ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAK MI?

Filistin'de çözüm için 1967 sınırlarını anlaşması uygulanmalıdır. Yüzyılın anlaşması denen girişimin amacı Filistin'i tamamen ortadan kaldırmak mı Türkiye mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.Yukarı Karabağ ve çevresinin hala işgal altında tutulması kabul edilemez.





BM KARARLARINA RAĞMEN KEŞMİR HALA ABLUKA ALTINDA

Güney Asya'nın istikrarı Keşmir meselesinden ayrı düşünülemez. BM kararlarına rağmen Keşmir hala abluka altında. 8 milyon insan Keşmir'den dışarı çıkamıyor.Afganistan'daki çatışmalar küresel seviyede sıkıntılara yol açmaktadır.





KÜRESEL BARIŞA EN BÜYÜK ENGEL İSLAM KARŞITI SÖYLEMLER

Küresel barışa en büyük engel ırkçı, yabancı düşmanı ve yabancı düşmanı İslam karşıtı söylemler.Yeni Zelanda'da müslümanları hedef alan saldırı ne kadar yanlışsa ABD'de Hristiyanları hedef alan terör saldırıları da o kadar yanlıştır. 15 Mart İslam düşmanlığına karşı dayanışma günü ilan edilmeli.