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Afrin'de bombalı saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
AFRİN'DE BOMBALI SALDIRI

Son dakika haberi... 'nin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak ettiği bildirildi. İlk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

'nin kuzeyindeki ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

Afrin ilçesinin beldesinde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Öte yandan Azez ilçesine bağlı Ahtarin beldesinde de aynı şekilde düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı.

Her iki saldırıda da çevrede hasar meydana geldi.

Güvenlik güçleri, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Cinderes ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Ahtarin'deki bu eylemlerin, terör örgütü / tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat bölgesinden söz konusu iki alan�� sık sık hedef alıyor.

AA

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