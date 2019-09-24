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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki kapanış konuşması büyük beğeni aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KAPANIŞ KONUŞMASI BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Başkan New York'ta 74. 'nda tarihi bir konuşmaya imza attı. krizinden meselesine, İsrail-Filistin sorunundan küresel barışa kadar tüm problemlere değinen Başkan Erdoğan, konuşmasını, "Herkes için özgürlük... Herkes için barış... Herkes için refah... Herkes için adalet... Herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek..." şeklinde tamamladı.

() 74. Görüşmeleri devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başladı. Başkan Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya önemli mesajlar verdi.

"HUZURLU VE GÜVENLİ BİR GELECEK"

Pek çok konuya değinen Başkan Erdoğan, yaklaşık 35 dakika süren konuşmasını tarihi bir cümleyle noktaladı.

Konuşmasını resmi Twitter hesabından da paylaşan Erdoğan kapanış konuşmasında, "Herkes için özgürlük... Herkes için barış... Herkes için refah... Herkes için adalet... Herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleri, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alırken, devlet ve hükümet başkanları tarafından da büyük alkış aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki kapanış konuşması büyük beğeni aldı BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BM GENEL KURULU'NDAKİ KAPANIŞ KONUŞMASI BÜYÜK BEĞENİ ALDI

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