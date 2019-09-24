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BM'de Kıbrıs için fedarasyon konusunu açan Rum Bakan'a Çavuşoğlu'ndan tokat gibi yanıt

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
KORİDOR BUZ KESTİ! RUM BAKAN'A TOKAT GİBİ YANIT

Dışişleri Bakanı Mevlüt , Birleşmiş Milletler () Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu 'ta kendisini görünce 'ta federasyon konusunu gündeme getiren Rum yönetiminin , "Senin liderin bunu reddetti. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım." karşılığını verdi.

Edinilen bilgiye göre, Bakan , 'taki binasının koridorlarında Güney Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis ile karşılaştı. Rum Bakan, Çavuşoğlu'nu görünce elini uzatarak "Neden hemen federasyon konusunda anlaşmıyoruz?" diye sordu.

ELİNİ ÇEKTİ

Müzakere etmek için müzakere edilmeyeceğini daha önce de söylediğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Senin liderin bunu reddetti. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım. Neyi müzakere edeceğiz, iki devlet mi, başka bir şey mi?" karşılığını verdi ve elini çekti.

"SENİN LİDERİN KONFEDERASYONU ORTAYA ATTI"

Hristodulidis, "Neyi müzakere edeceğimiz belli. Sadece bir çözüm var, iki toplumlu iki kesimli federasyon. İki devlet veya konfederasyonu unutun." deyince Bakan Çavuşoğlu, iki yıl önce 'nin kasabasında Anastasiadis ile yaptıkları görüşmeleri hatırlattı ve şu karşılığı verdi:

"Son sefer (Crans Montana'da) senin önünde senin liderin konfederasyonu ortaya attı. (Rum lider) Anastasiadis geçen yıl bir 'federasyon', bir 'konfederasyon' dedi. Önce neyi müzakere edeceğimizi açıkça tartışmamız lazım. Biz yıllardır çözüm için uğraşan taraf olduk, hem Annan Planı'nda hem Crans Montana'da.

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