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Sivas'ta otomobil devrildi: 3 ölü, 5 yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019
SİVAS'TA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 5 YARALI

Son dakika haberi... 'tan feci bir kaza haberi geldi. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba ve 2 oğlu öldü, 5 kişi yaralandı.

Fatih Umuç (23) idaresindeki 16 BLA 93 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Şarkışla ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi.

Kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve oğlu Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocuklardan Yusuf Kenan Umuç da sevk edildiği Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Hicran (33) ve Sibel Erva Dalga (3) ile Aysun (32), (9) ve Fatih Umuç (23), Şarkışla Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından 'taki hastanelere sevk edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aysun ile oğlu Yavuz Selim Umuç'un da hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Araçtakilerin 'dan 'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Bu arada, kaza yerinde bir düğün salonunda çekilmiş fotoğraf dikkati çekti.

Dere yatağına yuvarlanan araç çekici yardımıyla çıkarıldı.

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