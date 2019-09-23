Evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı 46'ya çıktı!
Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan acılı ailelere bir yenisi daha eklendi. Evlat nöbetine Muş'tan katılan ve oğlundan 2014 yılından bu yana haber alamayan Güzel Arslan, "Oğlum duyuyorsa gelsin, 5 yıldır gözlerimizde yaş kalmadı" ifadelerini kullandı.
Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 21'inci gününde 46'ya yükseldi.
2014 yılında askerden yeni gelen ve Muş'ta çalıştığı iş yerinin önünden kaçırılan Turan Arslan için HDP İl binası önünde oturma eylemine katılan anne Güzel Arslan, 5 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.
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"GÖZLERİMİZDE YAŞ KALMADI"
Arslan, "5 yıl önce dükkana gitti daha da görmedik. Askerden 5 ay önce gelmişti, dükkana gitti bir sabah gittik baktık dükkan kapalı. Aradık bulamadık, hiçbir yerden haber alamadık. Ben de kardeşleri gördüm toplandığını ben de katıldım. Oğlum duyuyorsa gelsin, 5 yıldır gözlerimizde yaş kalmadı" dedi.
PKK'NIN VİDEO PLANI
Öte yandan Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 46 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 21'inci günde de sürdürürken, terör örgütü PKK'nın hain bir plan hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı. Terör örgütünün kaçırarak, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki kamplarda eğitim verdiği çocuklarla mizansen video çekip, evlat nöbeti tutan aileleri, katlanarak büyüyen ve Türkiye'nin dört bir yanından büyük destek gören eylemlerinden vazgeçirmeye çalışacağı öğrenildi.
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