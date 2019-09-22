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Diyarbakır'da Evlat Nöbeti sürüyor! Acılı baba: Oğlumu almadan dönmeyeceğim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019
EVLAT NÖBETİNDEKİ ACILI BABA YÜREKLERİ DAĞLADI

Çocukları 'lı teröristler tarafından kaçırılan ailelerin il binası önünde başlattığı '' devam ediyor. Nöbete katılan ailelerden , oğlu Erkan’ın lisede okurken kaçırıldığını söyledi ve "Oğlumu almadan buradan dönmeyeceğim." dedi.

Çocukları kandırılarak dağa çıkarılan annelerin İl binası önündeki oturma eylemi devam ediyor. Çocuklarını terör örgütüne kaptıran 44 ailenin kararlı nöbetine karşı 'nin birçok şehrinden de destek ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Kulp İlçesinde odun toplamaya giderken teröristlerce şehit edilen 7 köylünün yakınları da tutan annelere destek ziyaretinde bulundu. Son olarak dün 'dan gelen baba HDP binası önündeki oturma eylemine katıldı.

"KAÇ VE TESLİM OL"

Oğlu Erkan'ın 4 yıl önce lisede okurken askere gitmek için hazırlık yaptığını ve Sultangazi'de kandırılarak dağa çıkarıldığını, kendisinin de stres ve üzüntü nedeniyle felç geçirdiğini belirten baba Akkuş, "Yavrumu benden alarak ciğerimi parçaladılar. Oğlumu almadan gitmeyeceğim. Ciğerimi parçaladılar. İlaçlarla, elimdeki bastonla ayakta duruyorum. 1,5 yıl hastanede tedavi gördüm. Böbreklerim iflas etti, psikolojik destek aldım. Bu acıyı bize yaşatanların Allah belalarını versin. Terör örgütünden kaçıp teslim olan biri oğlumun dağda olduğunu söyledi. Oğluma da sesleniyorum, bu yolun sonu ölümdür, yol yakınken bulduğun ilk fırsatta kaç ve güvenlik güçlerine teslim ol" dedi. Diğer taraftan oğlu için nöbet tutan Remziye Akkoyun'u tehdit eden M.N.G ise polisin sıkı çalışmasıyla yakalandı.

YILDIZ ANAYI DA TEHDİT ETTİLER

'da kızı Yasemin için boş mezar yaptırıp dua eden ve örgüt tarafından kızının öldüğü açıklanan anne Yıldız Ballı ve eşi Zülküf'ün de terör örgütünce tehdit aldıklarını söyledi. Acılı anne, "Sözlü ve yazılı mesajlar gönderiyorlar. Vazgeç diye. Asla vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'dan Diyarbakır annelerine destek ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN'IN BABASI SADIK YALÇIN'DAN DİYARBAKIR ANNELERİNE DESTEK

ŞEHİT YAKINLARI ANALARIN YANINDA

Evlat nöbeti tutan ailelere, şehit yakınları da destek verdi. Diyarbakır'ın bağlı Ağaçkorur Köyünde odun toplamaya giderken teröristlerce yola tuzaklanan bombalı saldırıda şehit edilen 7 köylünün yakınları da annelere destek ziyaretinde bulundu. Kulp'tan gelen şehit yakınları annelere moral ve destek ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

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