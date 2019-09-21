Vizesiz Avrupa’ya 6 adım kaldı
Türk vatandaşlarının Schengen bölgesinde vizesiz seyahatini sağlaması öngörülen Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Vize Serbestisi Diyaloğu'nda kalan 6 kriterin karşılanmasına yönelik çalışmaların yakında hız kazanması bekleniyor.
Türkiye, AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu'nda 72 kriterden 66'sını yerine getirdi.
Sabah'ın haberine göre; kalan 6 kriteri, terörle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi, Europol Anlaşması, GRECO tavsiyeleri, üye ülkelerle adli iş birliği, kişisel verilerin korunması ve Geri Kabul Anlaşması'nın tam uygulanması oluşturuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bu hafta yayımlanan AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci"ne ilişkin genelge ile "Vize Serbestisi Yol Haritası"nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilecek.
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