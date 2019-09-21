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Vizesiz Avrupa’ya 6 adım kaldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
VİZESİZ AVRUPA’YA 6 ADIM KALDI

Türk vatandaşlarının Schengen bölgesinde vizesiz seyahatini sağlaması öngörülen -Avrupa Birliği () Vize Serbestisi Diyaloğu'nda kalan 6 kriterin karşılanmasına yönelik çalışmaların yakında hız kazanması bekleniyor.

, ile Vize Serbestisi Diyaloğu'nda 72 kriterden 66'sını yerine getirdi.

Sabah'ın haberine göre; kalan 6 kriteri, terörle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi, Europol Anlaşması, GRECO tavsiyeleri, üye ülkelerle adli iş birliği, kişisel verilerin korunması ve Geri Kabul Anlaşması'nın tam uygulanması oluşturuyor.

Başkan 'ın imzasıyla 'de bu hafta yayımlanan AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci"ne ilişkin genelge ile "Vize Serbestisi Yol Haritası"nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilecek.

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Başkan Erdoğan'dan AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci genelgesi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "AB İLE VİZE SERBESTİSİ DİYALOĞU SÜRECİ" GENELGESİ
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Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri 2019? İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler TÜRKİYE'DEN VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER HANGİLERİ 2019? İŞTE TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER

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