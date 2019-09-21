Başkan Erdoğan'ın kritik zirve öncesi hareketlilik arttı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’la ikili görüşme yapmasının beklendiği BM Genel Kurul toplantısı için bugün çıkacağı kritik ABD ziyareti öncesi Suriye’de Fırat’ın hem batısında hem de doğusunda hareketlilik arttı.
Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, TSK son bir hafta içinde İdlib'e ikinci kez büyük askeri konvoy gönderdi. Zırhlı araçlar ve ambulanslardan oluşan askeri konvoyun güzergahının İdlib'in güneyinde Maarat El Numan yakınlarındaki Maarat Hitat'taki geçici üs bölgesi olduğu öğrenildi.
TSK, 19 Ağustos'ta Morik'e giden takviye gücün havadan saldırıya uğraması sonrası Maarat Hitat yakınlarında konuşlanmıştı. TSK aynı bölge ile İdlib'in kuzeyindeki gözlem kulelerini takviye amacıyla geçen hafta da büyük bir konvoy göndermişti. Rejim güçleri ise önceki gün Maarat Hitat'ta TSK'nın geçici üslendiği yerin uzağında muhaliflere ait mevzileri vurmuştu.
Terör örgütü PYD/YPG'nin hakimiyetindeki Tel Rıfat'ın Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekât bölgeleriyle sınır olan yerlerde de PYD ile ÖSO unsurları arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi. Yerel kaynaklar ÖSO'nun PYD'li teröristlerin sızma girişimini önlediği bilgisini paylaştı. Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge kurma çalışmalarının sürdüğü Fırat'ın doğusuna denk gelen sınır hattında da hem askeri hem de sivil hareketlilik yaşanıyor.
Akçakale yakınlarına sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edilmesi dikkat çekti. Olası harekatın hazırlığının bir parçası olarak değerlendirilen bu sevkıyatın Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceği kararlılığının göstergesi olarak yorumlandı.
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