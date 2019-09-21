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Başkan Erdoğan'ın kritik zirve öncesi hareketlilik arttı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ HAREKETLİLİK ARTTI!

Başkan ’ın, Başkanı ’la ikili görüşme yapmasının beklendiği Genel Kurul toplantısı için bugün çıkacağı kritik ABD ziyareti öncesi Suriye’de Fırat’ın hem batısında hem de doğusunda hareketlilik arttı.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, son bir hafta içinde 'e ikinci kez büyük gönderdi. Zırhlı araçlar ve ambulanslardan oluşan askeri konvoyun güzergahının İdlib'in güneyinde Maarat El Numan yakınlarındaki 'taki geçici üs bölgesi olduğu öğrenildi.

TSK, 19 Ağustos'ta Morik'e giden takviye gücün havadan saldırıya uğraması sonrası Maarat Hitat yakınlarında konuşlanmıştı. TSK aynı bölge ile İdlib'in kuzeyindeki gözlem kulelerini takviye amacıyla geçen hafta da büyük bir konvoy göndermişti. Rejim güçleri ise önceki gün Maarat Hitat'ta TSK'nın geçici üslendiği yerin uzağında muhaliflere ait mevzileri vurmuştu.

Terör örgütü /'nin hakimiyetindeki Tel Rıfat'ın Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekât bölgeleriyle sınır olan yerlerde de PYD ile unsurları arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi. Yerel kaynaklar ÖSO'nun PYD'li teröristlerin sızma girişimini önlediği bilgisini paylaştı. ile arasında güvenli bölge kurma çalışmalarının sürdüğü Fırat'ın doğusuna denk gelen sınır hattında da hem askeri hem de sivil hareketlilik yaşanıyor.

Akçakale yakınlarına sağlık ve ekiplerinin sevk edilmesi dikkat çekti. Olası harekatın hazırlığının bir parçası olarak değerlendirilen bu sevkıyatın Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceği kararlılığının göstergesi olarak yorumlandı.

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