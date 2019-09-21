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Son dakika: Gara'da 2 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
GARA'DA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 ’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.

, kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanl��ğın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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