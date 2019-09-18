Başkan Erdoğan'dan "AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci" genelgesi
"Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci"ne ilişkin kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesine yönelik genelde, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci"ne ilişkin kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesine yönelik genelge yayımladı.
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Türkiye ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Anlaşması ile eş zamanlı olarak başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu süreci çerçevesinde AB tarafı ile yapılan görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütüldüğü hatırlatıldı.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalara hız verilmesi ve teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerektiği vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımız için vize serbestisinin önümüzdeki süreçte tamamlanmasını teminen Vize Serbestisi Yol Haritası'nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, bugüne kadar özverili çalışmalarıyla Vize Serbestisi Diyaloğu'nun başlatılmasında ve olumlu şekilde ilerletilmesinde kayda değer katkılar sunan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir."
MÜZAKERE SÜRECİNDE KURUMLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ
Vize Serbestisi Diyaloğu süreci çerçevesinde, AB ile yürütülecek müzakerelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde gerçekleştirileceği belirtilen genelgede, bu sürecin özellikle Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının katkılarıyla, kurumlar arasında işbirliği, dayanışma ve süreklilik içerisinde yürütülmesinin önem taşıdığı vurgulandı.
Genelgede 2015/18 sayılı genelgenin de yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.
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