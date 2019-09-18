Başkan Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge mesajı: Kendi adımımızı atarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde rektör atamalarında akademik olarak çok daha sıkı bir süreç işleteceğiz." dedi. Erdoğan konuşmasında Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere değinerek, "Güvenli Bölge konusunda 2 hafta içinde sonuca ulaşamazsak kendi adımımızı atarız." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.Başkan Erdoğan, "Tüm evlatlarımıza eğitim öğretim konusunda en iyi imkanları sağlama konusunda elimizden geleni yaptık." dedi.

Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde rektör atamalarında akademik olarak çok daha sıkı bir süreç işleteceğiz. Üniversitede iyi bir yönetici dört yılda kurumunu çeyrek asır ileriye taşıyabilir. Bazı üniversitelerimiz hala kendilerinden beklediğimiz seviyeye ulaşamamış durumda." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ BÖLGE MESAJI

Erdoğan, "Güvenli Bölge konusunda 2 hafta içinde sonuca ulaşamazsak kendi adımımızı atarız. Artık laf ola beri gele yok. İcraat bekliyoruz. Güvenli Bölge'nin derinliğine bağlı olarak 3 milyon sığınmacıyı iskan edebiliriz." diye konuştu.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Eğitim öğretim bütçesini 10 milyar lira civarında aldık 161 milyar liranın üzerine çıkardık. 16 kat arttırdık. Eğitimde katsayı adaletsizliğini bitirdik. Ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerimizin ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz.

"SPOR SALONU SAYISINI 10 BİNE YAKLAŞTIRDIK"

Tüm okullarımızdaki toplam sayısı 3 bini bile bulmayan spor salonu sayısını 10 bine yaklaştırdık. Bir dönem evlatları kıyafetlerinden dolayı okullara alınmayan Türkiye'den bugünkü eğitim öğretim odaklı okul seviyesine geldik. Öğrenci sayımızın 1,6 milyondan 8 milyona yükselmiş olması başarının en bariz örneğidir. İsteyen her lise mezunu gencimizin yüksek öğrenime girmesinin altyapısını oluşturduk.





"HEDEFLERİMİZE ULAŞABİLİRİZ"

Nerede olursa olsun ilmi aramayı emreden bir medeniyetin mensubu olarak ancak bu şekilde hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum. Üniversite sayımız 76'idi 207'ye yükseldi. Öğrenci sayımız da 1,6 milyondan 8 milyona yükseldi. Almanya'da yükseköğrenim öğrenci sayısı 3 milyon biz de 8 milyon ve Almanya'nın nüfusu bizle hemen hemen aynı. Nitelik bakımından da bunu artırmalıyız. Öğrencilerimizin niteliği gibi öğretim üyelerimizin niteliğini de yükseltiyoruz. Eğitim öğretim meselesi önümüzdeki dönem de önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alacak.

"İMKANLARI AYAĞINA GÖTÜRDÜK"

İsteyen her lise mezunu gencimizin yükseköğrenime girmesinin altyapısını oluşturduk. Şimdi birileri şunu diyor 'yükseköğrenime girecek de ne olacak diyorlar?' Çok şey olacak…

Bundan yaklaşık 13 yıl önce ülkemizdeki her yıla üniversite kurmayı hedeflediğimizde birileri bizi eleştiriyordu. Fakir fukaranın Hakkari'den evladını İstanbul'a Ankara'ya göndermesi mümkün müydü? Ama biz ne yaptık imkanları yavrularımızın ailelerimizin ayağına getirmiş olduk.

Öğrencilerimize aylık 500 lira kredi/burs ödüyoruz. 1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor. Öğrenci harcını da kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar şimdi ortada yok. Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi tabi yeni bir zam daha gelecek.

"SIKI BİR SÜREÇ İŞLETECEĞİZ"

Önümüzdeki dönemde rektör atamalarında akademik olarak çok daha sıkı bir süreç işleteceğiz. Üniversitede iyi bir yönetici dört yılda kurumunu çeyrek asır ileriye taşıyabilir. Bazı üniversitelerimiz hala kendilerinden beklediğimiz seviyeye ulaşamamış durumda.

"YATAK KAPASİTESİ YÜKSELTİLDİ"

Ülke çapında üniversiteleri yaygınlaştırırken yurtlarımızın yatak kapasitesini de 677 bine çıkardık. Güneydoğu'da pek çok ilimizde başarı oranı yükseldi. Demek ki imkan hazırlanırsa buralardan da birinciler çıkıyor. 1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor.

"VAKIF ÜNİVERSİTELERİ CEBİNİ DOLDURMANIN DERDİNDE"

Adı vakıf ama kusura bakmasınlar tamamen ticari çalışıyorlar. Vakıf dediğimiz zaman farklı şeyler anlıyoruz. "Öğrencinin cebini nasıl doldururum?" diye düşünmesi gereken vakıf üniversiteleri şuan maalesef kendi cebini doldurmanın derdinde. "Kendi Ceb-i Hümayun'undan kullanmak" diyor ecdad. Bu anlayışı hakim kılmamız lazım.

"TÜM PÜRÜZLER GİDERİLDİ"

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile biliyorsunuz Astana zirvesini beraber gerçekleştirdik. Üçlü zirvede Suriye ile ilgili çok önemli kararlar aldıl.Suriye'deki insani ve siyasi krizlerin çözümü bakımından önemli kararlar aldık. Büyük bir göç dalgası potansiyelini de içinde barındıran İdlib'teki durumla ilgili de görüş birliğine varıldı. Anayasa komitesinin oluşmasındaki tüm pürüzler giderildi.

GÜVENLİ BÖLGE MESAJI

Güvenli Bölge konusunda 2 hafta içinde sonuca ulaşamazsak kendi adımımızı atarız. Artık laf ola beri gele yok. İcraat bekliyoruz. Güvenli Bölge'nin derinliğine bağlı olarak 3 milyon sığınmacıyı iskan edebiliriz. Avrupa'dan Fırat'ın doğusu konusunda daha fazla destek bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda yaşanan gelişmeler Suriye konusunda belirleyici olacaktır."