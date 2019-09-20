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S-400'lerle ilgili kritik açıklama: Aralık ayında kurulmuş olacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
İŞTE S-400'LERİN KURULACAĞI TARİH

Başkanı , 'dan alınan 'ler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İsmail Demir, " kurulmuş olacak" açıklamasında bulundu.

'dan alınan ve ikinci bataryasının teslimatının geçtiğimiz günlerde tamamlandığı hava savunma sistemleriyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Başkanı , " kurulmuş olacak" dedi.

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"GENÇLERİ DESTEKLEYECEĞİZ"

'nda düzenlenen ve binlerce genci katılım gösterdiği 'nin göz bebeği olan yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojik ürünlerin görücüye çıktığı hakkında konuşan İsmail Demir, "Yarışmalarla gençleri destekleyeceğiz. Odaklı eğitimlerle yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz." diye konuştu.

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"YARIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TEKNOFEST gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA'lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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