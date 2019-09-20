S-400'lerle ilgili kritik açıklama: Aralık ayında kurulmuş olacak
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan alınan S-400'ler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İsmail Demir, "S-400 füze savunma sistemi aralık ayında kurulmuş olacak" açıklamasında bulundu.
Rusya'dan alınan ve ikinci bataryasının teslimatının geçtiğimiz günlerde tamamlandığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "S-400 füze savunma sistemi aralık ayında kurulmuş olacak" dedi.
"GENÇLERİ DESTEKLEYECEĞİZ"
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve binlerce genci katılım gösterdiği Türkiye'nin göz bebeği olan yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojik ürünlerin görücüye çıktığı TEKNOFEST hakkında konuşan İsmail Demir, "Yarışmalarla gençleri destekleyeceğiz. Odaklı eğitimlerle savunma sanayiine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz." diye konuştu.
"YARIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TEKNOFEST gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA'lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
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