20 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Kağıthane'de otobüs 5 araca çarptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
KAĞITHANE'DE OTOBÜS 5 ARACA ÇARPTI

Son dakika haberi... 'dan korkutan bir kaza haber geldi. İstanbul Kağıthane'de bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı.

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı.



Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın iki araç arasına sıkışarak yaralandı.



Çevredeki vatandaşların kurtardığı kadın hastaneye götürüldü. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kağıthane'de otobüs 5 araca çarptı KAĞITHANE'DE OTOBÜS 5 ARACA ÇARPTI




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN