Son dakika: Kağıthane'de otobüs 5 araca çarptı
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
Son dakika haberi... İstanbul'dan korkutan bir kaza haber geldi. İstanbul Kağıthane'de bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı.İstanbul Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı.
Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın iki araç arasına sıkışarak yaralandı.
Çevredeki vatandaşların kurtardığı kadın hastaneye götürüldü. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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