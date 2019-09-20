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İstanbul'da fuhuş operasyonu: "Mobil Türkan" yakayı ele verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: MOBİL TÜRKAN YAKAYI ELE VERDİ

'da yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 7'si kadın 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında daha önceden lüks döşenmiş minibüs ve otobüslerin içinde fuhuş yaparken defalarca yakalanan "" lakaplı Türkan K. da var. Şüphelilerin internet üzerinden pazarladıkları kadınlar için müşterilerine "Yeni lüks otomobiller geldi. Deneme sürüşü yapmak ister misiniz." şeklinde şifreli mesajlar attıkları öğrenildi. Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilirken, operasyonlarda kurtarılan 15 kadından yabancı uyruklu olan 13'ü göç idaresine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne 3 ay önce gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri 'da para karşılığı fuhuş yapan bir çeteyi ortaya çıkardı. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla başlatılan teknik ve fiziki takip yaklaşık 3 ay sürdü. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından 17 Eylül 2019 tarihinde sabaha karşı eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.

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