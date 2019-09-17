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S-400 sevkiyatı Yunan basınında: Artık stratejik rehineyiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
BU BAŞLIĞI ATTILAR: ARTIK REHİNEYİZ

'nin 'dan satın aldığı ve ikinci kısım teslimatının tamamlandığı 'ler Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Olayla ilgili habere, “ artık stratejik bir rehine” başlığı atıldı.

'nin 'dan aldığı hava savunma sistemlerinin ikinci batarya malzemelerinin intikali, Yunan basınında geniş yer tuttu. Türkiye'nin Rusya ve 'den sonra S-400'e sahip üçüncü ülke olduğunu hatırlatan merkezli gazete, "Yunanistan artık stratejik bir rehine" başlığı attı.

Yunanistan merkezli yayın yapan ProNews haber sitesi, Türkiye Millî Savunma Bakanlığının S-400 intikaliyle ilgili açıklamasını okuyucularına duyurarak, "Büyük soru, ikinci S-400 setinin nereye kurulacağıdır." satırlarına yer verdi.

BÖLGEDEKİ BÜTÜN ÜLKELERİ KAPSAYABİLİR

S-400 sisteminin kurulacağı yere göre kapsayacağı ülkeleri sıralayan gazete, bölgedeki şu devletleri ve alanları sıraladı:

, , Yunanistan, , Kıbrıs Adası, Romanya, Kırım, Rusya'nın bir kısmı, Gürcistan, , Ermenistan, , , , İran

STRATEJİK REHİNE

Söz konusu savunma sisteminin Türk-Yunan askeri dengesini nasıl değiştireceğine değinilen haberde, "Stratejik rehinelik terimi artık yalnızca bir teori değil. Maalesef, gerçekleşen şey Yunanistan için son derece acı verici." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladı RUSYA TÜRKİYE'YE YAPILAN S-400 SEVKİYATININ SON GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

İSTANBUL'U İŞARET ETTİLER

Haberde, S-400 sistemlerinin Yunanistan Hava Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonel kabiliyetini son derece zorlaştıracağı ve Türk ile Türk Deniz Kuvvetlerinin ise sahadaki operasyonlarını aynı oranda kolaylaştıracağı vurgulandı.

Akşam'ın haberine göre; İkinci set S-400'lerin koyulacağı yer için 'u işaret eden haber, "S-400'ün Küçük Asya'nın sahillerine koyulması, Yunanistan için çözülmesi çok zor bir bulmacaya dönüşecektir." satırlarıyla sona erdi.

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izmir ballikuyu abido izmir ballikuyu abido

kardesim,komsum sen hic kendine bunu dert etme bu füzeler savunma amacli füzelerdir komsumuzdan herhangi bi saldiri gelmedigi sürece bunlar siz komsumuz kardesimiz yunanistana karsi kesinlikle kullanilmayacaktir iciniz rahat olsun

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evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 19:33
Mahmut em Mahmut em

Kendi korku daglarinizda bogulup giderseniz inşallah Yunan kefersi

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evet2
hayır0
cevapla 17.09.2019 14:34
Emmi Emmi

Bugğne kadar sşz abd, ab,isrsil ortaklaşa düşmansınız bizi her ortamda dışladınız köpekler s 400 olmasaDa sizin korkulu rüyanızdık kabusunuz olCağız köprkler

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evet3
hayır0
cevapla 17.09.2019 13:11
Macar Jaku Macar Jaku

Yunanlar iyice Paranoyak olmuş. Onlar Türklerin yunanlara ne zaman saldırdığını gördü acaba? 1. Dünya Savaşına ve Kıbrıs harekatından önce katliam yapan uzaylılar değildi herhalde? Tabiiki kendileriydi. Türkler nereye gitmişse adalet ve merhamet götürmüşdür. Gerisi Palavra. Kafada bir Gram aklı olan...Türkiye ile çalışır. Çünkü asla sömürmeyen bir Ülkedir. Çok övdükleri Avrupa Tarih boyunca başka Milletleri sömürmüşdür...ve halada yapıyor. Hadi bunada yalan desinler bakalım? Türkiye sadece rahat bırakılmak isteniyor. Macaristanın Türkiye ile sınır komşusu olmasını isterdim. Yunanlar böyle güzel komşunun kıymetini bilmiyor. Türkiye nedir sizce? 1. Yatırım yapmak için garantili ve güvenli Ülke. Sebze ve Meyvesi, Mobilyası tekstili harika, süper tatil cenneti, silah sanayisi çok iyi derecede, artık daha neler neler saymıyorum. Buraya sıkmaz çünkü. Barışcı insanlar ile çalışmak güzeldir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet41
hayır0
cevapla 17.09.2019 10:13
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