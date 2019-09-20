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Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken apartman hakkındaki davada karar verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
KARTAL'DA ÇÖKEN APARTMANIN DAVASINDA KARAR VERİLDİ

Kartal'daki 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan Uğur Mısıroğlu tahliye edildi. Çken binada 14 kişi yaralanırken 21 kişi de hayatını kaybetmişti.

İstanbul'un Kartal ilçesindeki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili davada tek tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu için adli kontrol şartı uygulandı.

OY BİRLİĞİYLE TAHLİYE

Yargılanan 3 sanıktan biri olan Suzan Çayır'ın yakalama kararı bulunuyor. Çayır bugün görülen davaya da katılmadı. Bugün görüşen duruşmadaki tek tutuklu sanık olan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'na adli kontrol şartları uygulandı.

Mısırlıoğlu için ayrıca yurt dışı çıkış yasağı da uygulandı.

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