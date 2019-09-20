Son dakika: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında karar
Son dakika haberi... Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ 2014'teki Kobani gösterileriyle ilgili Ankara'daki soruşturma kapsamında tutuklamaya sevk edildi.Kobani provokasyonu ile ilgili son dakika haberine göre Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Demirtaş ve Yüksekdağ, soruşturma çerçevesinde bulundukları cezaevinden videokonferans sistemiyle cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.
Edinilen bilgiye göre, Demirtaş ifadesinde detaylı ifade vermek için süre talebinde bulundu.
"DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK" SUÇUNDAN TUTUKLAMA!
Selahattin Demirtaş ayrıca Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) marifetiyle değil, avukatlarıyla birlikte bizzat huzurda ifade vermek istediğini dile getirdi.
Savcı, ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Demirtaş'ın avukatları, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesinde düzenlenen "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklamaya sevk edildiğini kaydetti.
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İdamın cıkması lazım dokunulmazlıklarına güvenip atıp tutuyorlarö idam cıkarsa bak nasıl seslerini kesiyorlar.sadece bunlar değil devlete,insanlara dillik vermeyenler daha usturuplu olacaklardır.cevapla 20.09.2019 18:55
bu terörist baslari bölücülere verilmesi gereken ceza idam olmali ancak ne yazik ki suan bununla ilgili meclisde bi calisma yok insallah en kisa zamanda bu dogrultuda bi karar alinircevapla 20.09.2019 18:40
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