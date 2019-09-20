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Son dakika: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE FİGEN YÜKSEKDAĞ HAKKINDA KARAR

Son dakika haberi... Eski Eş Genel Başkanları ve 2014'teki Kobani gösterileriyle ilgili Ankara'daki soruşturma kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

Kobani provokasyonu ile ilgili son dakika haberine göre Eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Demirtaş ve Yüksekdağ, soruşturma çerçevesinde bulundukları cezaevinden videokonferans sistemiyle cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.

Edinilen bilgiye göre, Demirtaş ifadesinde detaylı ifade vermek için süre talebinde bulundu.

"DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK" SUÇUNDAN TUTUKLAMA!

ayrıca Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) marifetiyle değil, avukatlarıyla birlikte bizzat huzurda ifade vermek istediğini dile getirdi.

Savcı, ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Demirtaş'ın avukatları, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesinde düzenlenen "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklamaya sevk edildiğini kaydetti.

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Bahri Ertetik Bahri Ertetik

İdamın cıkması lazım dokunulmazlıklarına güvenip atıp tutuyorlarö idam cıkarsa bak nasıl seslerini kesiyorlar.sadece bunlar değil devlete,insanlara dillik vermeyenler daha usturuplu olacaklardır.

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evet0
hayır0
cevapla 20.09.2019 18:55
abid abid

bu terörist baslari bölücülere verilmesi gereken ceza idam olmali ancak ne yazik ki suan bununla ilgili meclisde bi calisma yok insallah en kisa zamanda bu dogrultuda bi karar alinir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.09.2019 18:40
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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