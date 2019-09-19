İçişleri Bakanı Soylu: Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3.5 milyonu aşmıştır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu göçmenler konusunda açıklamada bulundu. Bakan Süleyman Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3’tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir. Geçici koruma statüsünde 3.5 milyon insan Türkiye'de yaşamını sürdürüyor." dedi.
Bakan Süleyman Soylu "Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aşmıştır. Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3'tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
354 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ
Bakan Soylu, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrası 354 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.
"UYUŞTURUCU..."
Soylu, "Uyuşturucu meselesi hem dünya için hem Türkiye için önemli bir güvenlik tehdididir. Ülkemizde uyuşturucuya bağlı ölümler 2015'te 590 kişiydi, 2016'da 920'ye ve 2017'de aniden 941'e çıkmıştı. Uyguladığımız saha baskısı sonucunda 2018 sonunda bu sayıyı 657'e çekmeyi başardık. Şu an için yılbaşından bugüne kadar da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 125'tir" dedi.
"PKK'YA YÖNELİK 90 BİN OPERASYON"
PKK'ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve 'tehlikeyi kaynağında yok etme' şeklinde tarif etmekteyiz. Sadece bu yıl, bugün itibarıyla PKK'ya dönük gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 90 bin 513'tür. Bir kıyaslama olması açısından söylemek isterim ki, 2017 yılının tamamında bu sayı 60 bin 733'tür. Son iki yılda örgütün dağ kadrosu yüzde 78 geriledi. PKK'nın içindeki eleman sayısı 600'ün altına düştü.
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