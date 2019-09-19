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İçişleri Bakanı Soylu: Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3.5 milyonu aşmıştır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
FLAŞ MÜLTECİ AÇIKLAMASI! SON RAKAM BELLİ OLDU

göçmenler konusunda açıklamada bulundu. Soylu, " ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3’tür. Dünyada politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir. Geçici koruma statüsünde 3.5 milyon insan 'de yaşamını sürdürüyor." dedi.

Bakan "Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aşmıştır. ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3'tür. Dünyada politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

354 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Bakan Soylu, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrası 354 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.

"UYUŞTURUCU..."

Soylu, " meselesi hem dünya için hem için önemli bir güvenlik tehdididir. Ülkemizde uyuşturucuya bağlı ölümler 2015'te 590 kişiydi, 2016'da 920'ye ve 2017'de aniden 941'e çıkmıştı. Uyguladığımız saha baskısı sonucunda 2018 sonunda bu sayıyı 657'e çekmeyi başardık. Şu an için yılbaşından bugüne kadar da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 125'tir" dedi.

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"PKK'YA YÖNELİK 90 BİN OPERASYON"

'ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve 'tehlikeyi kaynağında yok etme' şeklinde tarif etmekteyiz. Sadece bu yıl, bugün itibarıyla PKK'ya dönük gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 90 bin 513'tür. Bir kıyaslama olması açısından söylemek isterim ki, 2017 yılının tamamında bu sayı 60 bin 733'tür. Son iki yılda örgütün dağ kadrosu yüzde 78 geriledi. PKK'nın içindeki eleman sayısı 600'ün altına düştü.

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