İSPARK görevlisinden skandal sözler: Gabar'da var, Kato'da var
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten hemen sonra İSPARK'tan 240 işçi çıkarmış ve yerine yeni işçi alımları yapmıştı. Bu olaylarla gündeme gelen İSPARK'ta skandal bir olay yaşandı. İSPARK'ta çalışan görevli, kendisine "Boş yer var mı?" sorusunu soran sürücüye "Gabar'da da var, Kato'da da var" cevabını verdi.
23 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçi çıkarıp yeni alımlar yaptığı İSPARK'ta bir skandal yaşandı.
İNANILMAZ SÖZLER
İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK)'ta görevli bir kişi, kendisine boş yer var mı diye soran sürücülere, "Gabar'da da var, Kato'da da var" cevabını verdi.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Kilisli olduğunu söyleyen İSPARK çalışanının bu cevabı sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve kullanıcılar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
İşte Twitter kullanıcılarının o görüntülere tepkisi:
MELİH GÖKÇEK'İN O SÖZLERİNİ HATIRLATTI
İSPARK çalışanının bu cevabı akıllara eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melig Gökçek'in 31 Mart yerel seçimleri öncesinde "İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa, İSPARK HDP'lilere teslim edilecek." İfadelerini getirdi.
GÖREVE GELDİĞİ GİBİ İSPARK'TAN İŞÇİ ÇIKARMIŞTI!
Yerel seçimlerin ardından göreve başlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraklerinden olan İSPARK'ta çalışan 240 işçinin işine son vermişti.
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eğ adam açık açık çıkıp demedimi seçimi bizim sayemizde kazandınız diye ne oldu hdp lilere gebe kaldılar ne söz verdilerse yapacak eko yazıklar olsun atatürkün kurduğu güzide partinin içini ettilercevapla 19.09.2019 01:36
pontuslu Papazoglu bu küstah,terbiye yoksunu pkk liya ne yapacaksin diye sormuyom cünkü birsey yapamayacaksin aksi halde dersimli kemos ve kandil bunun hesabini senden sorarlar,benim icin Istanbul gitmistir Yakin bir gelecekte burasini yunanlilar,pkk lilar ve dhkp-c liler kendi aralarinda Taksim edeceklerdir,is bu raddeye gelmeden her ne Kadar darbelere karsi olmama ragmen suan ki ordumuzun buna müsade etmeyerek kansiz bi darbe yapmasini kalbden arzu ediyomcevapla 18.09.2019 22:39
görevli yanlış elbise giydirmişler mekap ayakkabı şalvar terörüs elbisesi giydirseler tam olur katodan gelmiş gibicevapla 18.09.2019 20:32
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