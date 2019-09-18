AK Parti MKYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik toplantının içeriğine ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, "Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir. Anneler büyük bir vicdani haykırış içerisindeler." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları;
DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİ
Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir. Anneler büyük bir vicdani haykırış içerisindeler. Bu annelerimizin haykırışının toplumun geniş kesimlerinde etki etmesi de son derece önemlidir. Türkiye'ye geniş geniş yer veren yabancı basın organlarının annelere bu kadar sessiz kalması dikkat çekici bir meseledir.
YARGI REFORMU PAKETİ
Yeni dönem reform dönemi olacak. Bu paket ikinci safha olarak gündeme gelecek. İnsan hakları merkezinde şekillenen bir reform olacak. AB kriterlerini göz önüne alan bir kapsama sahip. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak. Adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişini şeffaflaştıracak. Büyük ihtimalle ekim ayında meclis gündemine gelecek.
ÜÇLÜ SURİYE ZİRVESİ
3 lider de ayrılıkçı gündeme karşı çıkmıştır. Zirve çerçevesinde ortak tutumun altının çizilmesi önemli. Mültecilerin geri dönme mekanizmasının desteklenmesi önemli. Güvenli bölgenin dikkate alınmaması büyük göçü getirdi. Göç gerçeğinden kimse kaçamaz, önemli olan köprüler kurmak. Güvenli bölge mülteciler için doğru politikadır. Güvenli bölgeyle insanların topraklarına dönmesi sağlanmalı.
TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ
ABD ile anlaşamadığımız pek çok konu vardır, müttefiklik ilişkisinin sahaya yansıtılması konusunda sıkıntı var. İlişkilerde pozitif ilerleme de söz konusu. 100 milyarlık ticaret hedefi için somut yol haritası ortaya çıktı. Türkiye, bölgesinde güvenliğin ve barışın kilit unsuru. Türkiye patriot konusuna da olumlu yaklaşmaktadır.
İSRAİL SEÇİMLERİ
Mevcut başbakan ırkçı bir yaklaşım ortaya koyuyor. Bu yaklaşımlar seçim sonucunu garantilemek için ortaya konmuştur. Ortaya konan yaklaşım barışı sabote etmektedir.
SUUDİ ARABİSTAN'DA RAFİNERİYE SALDIRI
Saldırının arkasında kim var bilemiyoruz ve kınıyoruz.
SORU-CEVAPLAR
Erken seçim diye bir şey yok, seçimler bitti. Vatandaşımızın beklentisi reformların yapılması, etrafımızdaki sorunların azaltılması. Dolayısıyla erken seçim gündemimizde yok, hükümet gündeme hakim. Hepimizin patronu vatandaştır, vatandaş da seçim istemiyor. Önümüze bakıyoruz, daha hassas bir dönem. Demokrasimizi, ekonomimizi güçlendirmeliyiz, onlarla ilgili çalışıyoruz.
Suriye'de tavır değişikliği yok. Mesele Suriye rejiminin kendi milletine katliam politikasıdır.
FETÖ İLE MÜCADELE
Adalet Bakanlığı mücadelede kilit bakanlıktır. Adalet Bakanlığı mensuplarımız da güçlü bir şekilde mücadele ediyorlar.
Kararla kararname arasındaki fark öncelikle bilinmeli. Tank palet fabrikası konusunda gizli saklı bir şey yok. Dolayısıyla tesisin mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığındadır, orada kalacaktır. Kamu-özel sektör ortaklığıdır. İşçilerden hiçbiri işten çıkartılmayacaktır.
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