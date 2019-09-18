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Nöbetteki aile sayısı 41 oldu! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
ACILI ANNEDEN YÜREK YAKAN FERYAT

il binası önünde çocuklarını 'nın elinden kurtarmak için oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 41'e çıktı. Terör örgütü PKK tarafından askerden izine geldiğinde kaçırılan er ’un annesi , "Ben oğlumu istiyorum." diyerek feryat etti.

'da önünde başlatılan oturma eylemi, 16. gününde 41 aileye yükseldi. 'de yapan ve dağıtım izni için memleketi 'e giderken yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü mensupları tarafından kaçırılan er 'un annesi , HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı.

Nöbetteki aile sayısı 41 oldu! Acılı annenin feryadı yürek yaktı | Video NÖBETTEKİ AİLE SAYISI 41 OLDU! ACILI ANNENİN FERYADI YÜREK YAKTI | VİDEO

"BEN OĞLUMU İSTİYORUM"

Gözyaşları içerisinde oğlu Süleyman'ı çok özlediğini ve bir an önce serbest bırakılmasını isteyen anne Şirin Sungur, "Oğlum 4 yıl önce Bingöl'de vatani görevini yapıyordu. Dağıtım izni için Siirt'e gelirken, Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldı. Oğlumu 2 kez sosyal medyada gördüm, daha sonra görmedim ve 4 yıldır sesini duymadım. Ben oğlumu istiyorum" dedi.

Anne Sungur, daha sonra HDP önünde evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemi başlattı.




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