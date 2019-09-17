HDP’li belediye başkanı kardeşinin kimliği ile kaçarken yakalandı
Erzurum'un HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, 2'si belediye meclis üyesi toplam 7 kişiyle birlikte sabah saatlerinde gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Göksu'nun kardeşinin kimliği ile kaçarken yakalandığı ortaya çıktı.
Erzurum'da hakkında terör örgütü üyesi olmak suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtayca bir süre önce onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ile belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Suçun onanmasının ardından Melike Göksu'nun beraberindekilerle birlikte kardeşinin kimliğini alarak kaçmaya çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, takibe aldıkları Göksu ve beraberindekilerin bulunduğu iki ayrı aracı Aşkale uygulama noktası ve bir dinlenme tesisi yakınında durdurdu. Durdurulan araçlarda yapılan kontrolde Melike Göksu, kendi kimliği yerine kardeşinin kimliğini gösterdi. Göksu'nun yanı sıra 2'si Karayazı Belediye Meclis üyesi olan 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
HASTANE ÇIKIŞI GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Adliyedeki işlemleri tamamlanan Göksu, hastanede yapılan sağlık kontrolü sonrasında dışarıda kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Göksu ve beraberindekiler, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzurum Valisi Okay Memiş, HDP'li Belediye Başkanı Melike Göksu'nun tutuklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karayazı Belediye Başkanının Yargıtay'da devam eden bir davası vardı. PKK terör örgütüne üyelik suçlamasıyla devam eden bir yargılaması vardı ve o yargılaması kesinleşti. 7 yıl 6 ay cezaya mahkum edildi. Bu ifade bize ulaşır ulaşmaz kendisiyle ilgili yakalama emri çıkartıldı. Biz yakalamak için hareket ettiğimizde belediye başkanının ilçede olmadığını fark ettik. Yapılan çalışmalar neticesinde Jandarma Alay Komutanlığı ve Erzurum Emniyet Müdürlüğünün yaptığı ortak çalışma neticesinde uygulama noktalarımıza yakın bir güzergahta farklı bir düzende farklı bir kimlikle, kardeşine ait olan kimlikle yakalandı. Bizim tahminlerimiz kaçma yolunda bir eylem içerisinde olabileceği yönündeydi. Şu anda gözaltında, yargılaması kesinleştiği için cezaevine sevk edilecek. Belediye Kanunu'nun 5. maddesinde terör örgütü üyeliği ve terör örgütü ile ilgili suçlardan kesinleşmiş hüküm giymiş olan belediye başkanları ile ilgili özel düzenleme var. Geçtiğimiz yıl yapılan kanun değişikliğinde orada doğrudan seçilmeye gidilmiyor. Belediye başkanı terörle ilgili bir suçtan hüküm giydiği için ilçe belediyeleri için valinin, büyükşehir ve il belediyeleri olsaydı İçişleri Bakanlığının atamasıyla kayyum belediye başkanı görevlendirilmesi yapılacaktı. İçişleri Bakanlığı ile irtibat halindeyiz, orada bir kayyum görevlendirmesi yapacağız. Belediye başkanı herhangi bir durumdan değil terörle ilgili suçu olduğu için seçim olmayacak. Kayyum görevlendirmesi yapılacak" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
yemek yediğin kaba sıçarsan gene o kaptan yemek yersin .boku da yersiniz.şimdiki durumunuz aynen öylecevapla 17.09.2019 21:31
ÇİRKEF BUNLAR YÜZLERİNDE DAMLA İNSANLIK YOK HEPSİDE BİRBİRİNE BENZİYOR...GÖZLERİNDEN ŞER AKIYOR..cevapla 17.09.2019 19:03
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