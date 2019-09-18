18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

sonuc.osym.gov.tr üzerinden TUS STS tıp doktorluğu 2.dönem sınav sonuçları açıklandı! TUS sonuçları sorgulama ekranı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2019
TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI! İŞTE SORGULAMA EKRANI

2'nci dönem sınav sonuçları resmen açıklandı. Sonuçlar ile ilgili açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, "Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sitemizden öğrenebilirler. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. TUS öğrencileri, sınav sonuçlarını haberimizdeki bağlantı aracılığı ile öğrenebilir. İşte TUS STS tıp doktorluğu 2.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 1 Eylül'de uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019- 2. dönem) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ÖSYM takvimine göre 26 Eylül'de açıklanması beklenen 2019-TUS 2. dönem sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında "Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sitemizden öğrenebilirler. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda da TUS ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN