Erdoğan: Öğrenci burslarına yeni bir zam gelecek
Yeni akademik yıl açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi tabi yeni bir zam daha gelecek." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Öğrencilerimize aylık 500 lira kredi/burs ödüyoruz. 1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor. Öğrenci harcını da kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar şimdi ortada yok. Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi tabi yeni bir zam daha gelecek." diye konuştu.
"KİTAPLARI ÜCRETSİZ VERİYORUZ"
Başkan Erdoğan "Eğitim öğretim bütçesini 10 milyar lira civarında aldık 161 milyar liranın üzerine çıkardık. 16 kat arttırdık. Eğitimde katsayı adaletsizliğini bitirdik. Ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerimizin ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz." dedi.
"HEDEFLERİMİZE ULAŞABİLİRİZ"
Erdoğan, "Nerede olursa olsun ilmi aramayı emreden bir medeniyetin mensubu olarak ancak bu şekilde hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum. Üniversite sayımız 76'idi 207'ye yükseldi. Öğrenci sayımız da 1,6 milyondan 8 milyona yükseldi. Almanya'da yükseköğrenim öğrenci sayısı 3 milyon biz de 8 milyon ve Almanya'nın nüfusu bizle hemen hemen aynı. Nitelik bakımından da bunu artırmalıyız. Öğrencilerimizin niteliği gibi öğretim üyelerimizin niteliğini de yükseltiyoruz. Eğitim öğretim meselesi önümüzdeki dönem de önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alacak." ifadelerini kullandı.
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Yalova ilinde ki Yurt problemi de çözüldümü daha iyi olurdu öğrenci açısından çok büyük problemcevapla 18.09.2019 22:44
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