Sözcü'den 'camiler satılıyor' yalanı
Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri ile Oda TV isimli internet sitesi, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde belediyenin sekiz camiyi satılığa çıkardığı yönünde bir yalanı ortaya attı. A Haber canlı yayınına bağlanan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Sözcü, Cumhuriyet ve Oda TV’nin yalanını tek tek çürüttü.
Sözcü, Cumhuriyet ve Oda TV Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde belediyenin sekiz camiyi satılığa çıkardığı yönünde asılsız haberler yayınlandı. Peki gerçek ne? A Haber canlı yayınına katılan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Sözcü, Cumhuriyet ve Oda TV'nin yalanını gözler önüne serdi.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, bazı medya organları ve sosyal medya üzerinde yayınlanan 'Dursunbey'de camiler satılıyor' haberlerini sert bir dille yalanladı. Başkan Bahçavan, arsası belediyeye ait olan camilerin arsalarının gerçek sahibi olan Maliye'ye devredildiğini, belediyenin ise Maliye'ye borcunun değil alacağının olduğunu belirtti.
"MALİYEYE DEVRİ YAPILDI"
Sözcü, Cumhuriyet ve Oda TV'de yayınlanan haberlerde, Dursunbey belediyesinin ilçedeki 8 camiyi satılığa çıkardığı yönünde asılsız haberler yayınlanmıştı. Türkiye'nin dört bir yanında rutin olarak yapılan ve kanunlar çerçevesinde devri gerçekleştirilen bu olay siyasi bir malzemeye dönüştürüldü. Konu hakkında açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, cami satışı diye bir durumun olmadığını, belediyeye ait arsalar üzerine yapılan camilerin arsalarının gerçek sahibi olan Maliye'ye devrinin yapıldığını söyledi.
"BU KARAR TÜRKİYE'DE ALINAN İLK KARAR DEĞİL"
A Haber canlı yayınına bağlanan Başkan Bahçavan, "Sevgili hemşehrilerim, kıymetli vatandaşlarımız. Özellikle son 24 saat içerisinde 'Dursunbey'de AK Partili belediye camileri satıyor' diye aslı astarı olmayan bir haber duyduk. Bu haberle ilgili işin doğrusu şu şekildedir. Dursunbey ilçemiz 111 tane mahallesi olan ve içerisinde 174 adet cami ve ibadethanesi olan, bu konuda da halkın çok duyarlı olduğu bir yer. Bu 174 tane camimizin ve mescidimizin yüzde sekseninin üzerindeki kısmı Maliye hazinesine ait. Genel Bunların belli kısmı Vakıflar Müdürlüğüne, belli kısmı şahısların, belli kısmı da dernek kurup cami yapan derneklere ait. Bunların 8 tanesi de Dursunbey Belediyemize ait. Camilerin taşınmazı değil arsası belediyemize ait. Biz de üzerinde hayırseverlerimizin, Diyanetimizin, müftülüğümüzün veya vatandaşlarımızın yaptırmış olduğu camilerin 8 tane arsasını bunların gerçek sahibi olan Maliye hazinesine verelim diye rutin bir karar aldık. Bu kararımız Türkiye'de alınan ilk karar değil. Tüm ülkedeki belediyelerimizin çoğu bu kararları daha geçmiş dönemlerde almışlar" dedi.
Diğer belediyelerin almış olduğu kararlarla ilgili de araştırma yaptıklarını ifade eden Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinde 29 Ocak 2019 tarihinde Balıkesir'de bu şekilde olan camilerin arsalarının hazineye verilmesi ile ilgili kararın alındığını da hatırlattı. Hazinenin bu tür yerleri camilere ve mescitlere tahsislerini verdiğini de hatırlatan Başkan Bahçavan, Dursunbey'de bulunan 174 camiyi her bayram öncesi belediye olarak temizlik, bakım onarım yapıldığını ve yeni yapılan camilere de yardımda bulunduklarını ifade etti.
"ASPARAGAS HABER YAPTILAR"
Bu tür asparagas haberler ile bir gündem oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "Camileri siyasete alet etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim vergi borcumuz karşılığında camilerin satılacağı ile ilgili asparagas haberler yaptılar. 22 milyonun üzerinde bizim vergi borcumuz olduğunu iddia ettiler" dedi.
Bu tür haberler yapılmadan önce haberin gerçeğinin öğrenilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Bahçavan, belediyenin Maliye'ye olan borcunun 700 bin TL civarında olduğunu, Maliye'den KDV alacağının ise 3 milyon olduğunu ifade etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- AK Parti MKYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
- FETÖ kitaplarını yakmaya çalışırken yakalandı
- Acılı anneden yürek yakan feryat
- Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Eski hakime FETÖ'den hapis
- İSPARK görevlisinden skandal sözler!
- İstanbul'daki büyük yangın sonrası önemli uyarı! Cuma gününe dikkat
- Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği'nden yalan haberlere açıklama
- O ilde CHP yönetimine kayyum atandı
- İstanbul Valiliği duyurdu! Kaçak yapıların yıkımı tamamlandı...
- Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı! Tahir ve Ferhat, Hazan’ı kurtarabildi mi?
- BİM aktüel ürünler 20 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta teknolojik ürünlerle dolu!
- Club Brugge Galatasaray maç özeti | Brugge Galatasaray özet ve önemli anları!
- FED faiz kararı ne oldu? 18 Eylül FED faiz kararına göre dolar ne olur?
- Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 56. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Club Brugge Galatasaray maçı radyodan dinle! Club Brugge Galatasaray maçı canlı radyo yayını var mı?
- C. Brugge Galatasaray şifresiz veren kanallar - Brugge Galatasaray maçını veren yabancı kanallar listesi!
- C.Brugge Galatasaray maçı canlı anlatım izle! - 2019 Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı izleme yolları!
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
- Şampiyonlar Ligi özet ve golleri! - 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi maç özetleri
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…