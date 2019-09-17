Başkan Erdoğan milli sporcuları kabul etti

Başkan Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.