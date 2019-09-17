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Başkan Erdoğan milli sporcuları kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN MİLLİ SPORCULARI KABUL ETTİ

Başkan , 'nda dünya ikincisi olan ile dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü, Cumhurbaşkanlığı kabul etti.

Başkan Erdoğan, 'nda dünya ikincisi olan ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Başkan Erdoğan milli sporcuları kabul etti | Video BAŞKAN ERDOĞAN MİLLİ SPORCULARI KABUL ETTİ | VİDEO

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