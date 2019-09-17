Başkan Erdoğan milli sporcuları kabul etti
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ile dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Başkan Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.
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