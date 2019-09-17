Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Mahmut Tuncer açıklaması
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Milli Eğitim Bakanlığınca, sosyal medyada paylaşılan, sanatçı Mahmut Tuncer’e ait görsel ve sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sosyal medyada dolaşan Mahmut Tuncer'in sözünün ve görselin yer aldığı kitaba ilişkin açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sosyal medyada paylaşılan, sanatçı Mahmut Tuncer'in görseline ve sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı bildirildi.
Açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir." ifadelerine yer verildi.
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