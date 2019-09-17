FETÖ'nün finans yapısına operasyon
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Zanlıların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 4 bin 400 lira, 900 dolar, 20 avro, 1 dolar, Zaman gazetesine ait kupürler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından banka aracılığıyla gönderilen paranın FETÖ'den Samsun ve çevre illerinde ihraç edilen, açığa alınan veya cezaevinde bulunanların yakınlarına ulaştırılmasını organize eden ve finans sağlayanlara yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aktif görevdeki öğretmen Y.G. ile R.R.Ş, B.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 4 bin 400 lira, 900 dolar, 20 avro, 1 dolar, Zaman gazetesine ait kupürler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi.
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