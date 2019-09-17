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Uçan Araba Cezeri TEKNOFEST'te

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
İŞTE UÇAN ARABA CEZERİ! GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapacak olan ve yaklaşık olarak 1 saat havada kalabilen Cezeri da ilk kez 'te kamuoyu önüne çıktı.

Baykar, Cezeri 'yı ilk kez, 'nin en büyük teknoloji etkinliği Havacılık, ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sergiledi. TEKNOFEST İstanbul'da görücüye çıkan Araba, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Uçan Araba Cezeri TEKNOFEST'TE | Video UÇAN ARABA CEZERİ TEKNOFEST'TE | VİDEO

ŞEHİR İÇİ TAŞIMACILIKTA KULLANILABİLECEK

Şu anda Cezeri tek kişilik taşıma yapabiliyor ilerleyen versiyonlarında iki veya daha fazla kişi için taşıma yapabilecek. Şu anki prototip, yalnızca bir kişiyi taşımaya yönelik. İleri ki zamanlarda bu prototip tamamen şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline gelebilecek.

YARININ TEKNOLOJİSİ

Gelecek dönemde Cezeri, hem kargo hem de kentsel hava taşımacılığına yön verebilecek. Uçan araba yakın zamanda 1 saat havada kalabilecek. Ayrıca Cezeri bugünün değil, yarının teknolojisi olarak görülüyor.

İşte uçan araba Cezeri'den kareler:

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Ahsen Ahsen

Çok geç bile kaldık. Teknoloji ve bilimde yerli zeka kullanmalıyız. Aşı, teknolojik her alet, bilgisayar, telefon hayatımıza giren her araç gereç millileşmeli; ayrıca yeni keşif ve buluşlarla desteklenmeli...Acilen yapılmalı

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evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 14:46
T&#220;RKO TÜRKO

BAŞARILAR GELECEK GENÇLERDE. DÜŞÜNEN HAYAL EDEN MİLLETLER GELİŞİR. DESTEK ŞART

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 13:57
&#246;mer faruk ömer faruk

gurur verici, yapanların eline emeğine sağlık. inşallah kısa süre içerisinde seri üretime geçilir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 13:52
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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