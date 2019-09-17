Uçan Araba Cezeri TEKNOFEST'te
Kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapacak olan ve yaklaşık olarak 1 saat havada kalabilen Cezeri Uçan Araba da ilk kez TEKNOFEST'te kamuoyu önüne çıktı.
Baykar, Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sergiledi. TEKNOFEST İstanbul'da görücüye çıkan Cezeri Uçan Araba, katılımcılardan büyük ilgi gördü.
ŞEHİR İÇİ TAŞIMACILIKTA KULLANILABİLECEK
Şu anda Cezeri tek kişilik taşıma yapabiliyor ilerleyen versiyonlarında iki veya daha fazla kişi için taşıma yapabilecek. Şu anki prototip, yalnızca bir kişiyi taşımaya yönelik. İleri ki zamanlarda bu prototip tamamen şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline gelebilecek.
YARININ TEKNOLOJİSİ
Gelecek dönemde Cezeri, hem kargo hem de kentsel hava taşımacılığına yön verebilecek. Uçan araba yakın zamanda 1 saat havada kalabilecek. Ayrıca Cezeri bugünün değil, yarının teknolojisi olarak görülüyor.
İşte uçan araba Cezeri'den kareler:
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Çok geç bile kaldık. Teknoloji ve bilimde yerli zeka kullanmalıyız. Aşı, teknolojik her alet, bilgisayar, telefon hayatımıza giren her araç gereç millileşmeli; ayrıca yeni keşif ve buluşlarla desteklenmeli...Acilen yapılmalıcevapla 17.09.2019 14:46
BAŞARILAR GELECEK GENÇLERDE. DÜŞÜNEN HAYAL EDEN MİLLETLER GELİŞİR. DESTEK ŞARTcevapla 17.09.2019 13:57
gurur verici, yapanların eline emeğine sağlık. inşallah kısa süre içerisinde seri üretime geçilir.cevapla 17.09.2019 13:52
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