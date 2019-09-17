Son dakika: HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı
Erzurum'un HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, 2'si belediye meclis üyesi toplam 7 kişiyle birlikte bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Başkan ve meclis üyeleri adliyeye sevk edildi.
Erzurum'da hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtayca bir süre önce onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ile belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
"ŞEHİR DIŞINA ÇIKACAKLAR" BİLGİSİ
Bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası bir süre önce Yargıtayca onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ve beraberindekilerin şehir dışına çıkacağı yönünde bilgi aldı.
DİNLENME TESİSİNDE DURDURULDU
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri takibe aldıkları Göksu ve beraberindekilerin bulunduğu 2 ayrı aracı, gece saatlerinde Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale uygulama noktası ve bir dinlenme tesisi yakınında durdurdu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Ekipler daha sonra Göksu'nun yanı sıra 2'si Karayazı Belediye Meclis üyesi olan 6 kişiyi yakaladı.Gözaltına alınan 7 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan Göksu ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.
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