18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
HDP'Lİ BAŞKAN GÖZALTINA ALINDI

'un 'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, 2'si belediye meclis üyesi toplam 7 kişiyle birlikte bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Başkan ve meclis üyeleri adliyeye sevk edildi.

'da hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtayca bir süre önce onanan 'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ile belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı | Video HDP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI | VİDEO

Son dakika: Diyarbakır'da HDP'li belediye başkanının yerine kaymakam görevlendirildi! SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA HDP'Lİ BELEDİYE BAŞKANININ YERİNE KAYMAKAM GÖREVLENDİRİLDİ!

"ŞEHİR DIŞINA ÇIKACAKLAR" BİLGİSİ

Bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası bir süre önce Yargıtayca onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ve beraberindekilerin şehir dışına çıkacağı yönünde bilgi aldı.

Son dakika: Diyarbakır'daki hain saldırı sonrası HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltında SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DAKİ HAİN SALDIRI SONRASI HDP'Lİ KULP BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

DİNLENME TESİSİNDE DURDURULDU

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri takibe aldıkları Göksu ve beraberindekilerin bulunduğu 2 ayrı aracı, gece saatlerinde Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale uygulama noktası ve bir dinlenme tesisi yakınında durdurdu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ekipler daha sonra Göksu'nun yanı sıra 2'si Karayazı Belediye Meclis üyesi olan 6 kişiyi yakaladı.Gözaltına alınan 7 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan Göksu ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.

İşte HDP gerçekleri! Her şeyi anlattılar İŞTE HDP GERÇEKLERİ! HER ŞEYİ ANLATTILAR
Polisten Osmaniye HDP İl Binasına operasyon: Cebrail Mutlu gözaltına alındı POLİSTEN OSMANİYE HDP İL BİNASINA OPERASYON: CEBRAİL MUTLU GÖZALTINA ALINDI
'Evlat Nöbeti' tutan acılı baba: Oğlumu HDP dağa götürdü 'EVLAT NÖBETİ' TUTAN ACILI BABA: OĞLUMU HDP DAĞA GÖTÜRDÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN