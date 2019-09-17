Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, Muratpaşa Belediye Spor-PAOK hentbol karşılaşmasında meydana gelen bayrak krizi için, "Yunanistan'daki Türkiye karşıtı aşırı milliyetçi ve fanatik çevrelerin çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir." dedi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
13 Eylül 2019'da Selanik'te Muratpaşa Belediye Spor ile PAOK arasında gerçekleşen hentbol maçında meydana gelen olay, Yunanistan'daki Türkiye karşıtı aşırı milliyetçi ve fanatik çevrelerin çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir.
Oyun sırasında gerilimden kaçınmak için iki takım arasında önceden alınan kararların aksine, sahada Yunan Bayrağı varken Türk Bayrağının çekilmesine engel olunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.
Yunanistan'ın ilgili makamlarını bir kez daha yabancı düşmanı ve şiddet yanlısı taraftarların spor etkinliklerinden men edilmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyoruz.
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