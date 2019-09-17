18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
CHP ESKİŞEHİR İL YÖNETİMİNE KAYYUM ATANDI

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi () il yönetimine 45 gün içinde olağanüstü kongreye gitmek üzere ataması gerçekleştirildi.

il yönetimine, 45 gün içinde olağanüstü kongreye gitmek üzere mahkeme kararıyla atandı.

Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesinde partinin iki eski yöneticisinin açtığı davanın üçüncü duruşmasına, davacı eski CHP İl Başkanı ile taraf avukatları katıldı.

Davalı tarafın avukatı, parti tüzüğünün 24/6 maddesi gereğince seçime 6 ay kala atanan yönetim geçici olmadığından, olağan kongreye kadar devam etmesi gerektiğini söyledi. Avukat, il yönetimine kayyum atamasının gerçekleştirilmemesi gerektiğini savundu.

İZMİR ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Davacı taraf avukatı ise 2007'de 7. Sulh Hukuk Mahkemesinde CHP'nin İzmir Konak ilçe yönetimine kayyum atanmasını örnek gösterdi.

Mahkemenin hakimi, partinin 45 gün içinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongresine kadar üç üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, il yönetimine Yahya Çelik, Şuayip Çapar ve Hikmet Bingül'den oluşan heyetin atanmasına karar verdi.

Eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ve Butay Erdoğan, il yönetiminin hukuksuz bir biçimde görev başında olduğu iddiasıyla, kayyum atanması talebi ile mahkemeye başvurmuştu.

AA

Manisa Akhisar'da CHP ve İyi Parti arasında kriz büyüyor MANİSA AKHİSAR'DA CHP VE İYİ PARTİ ARASINDA KRİZ BÜYÜYOR
CHP ile DİSK İstanbul Halk Ekmek'i bastılar CHP İLE DİSK İSTANBUL HALK EKMEK'İ BASTILAR
Çevreci geçinen CHP, yol uğruna ağaçları katletti ÇEVRECİ GEÇİNEN CHP, YOL UĞRUNA AĞAÇLARI KATLETTİ
CHP 'ücretsiz servis' vaadini yerine getirmedi! Veliler Ekrem İmamoğlu'na tepkili CHP 'ÜCRETSİZ SERVİS' VAADİNİ YERİNE GETİRMEDİ! VELİLER EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİLİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN