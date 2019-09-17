Son dakika: CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir il yönetimine 45 gün içinde olağanüstü kongreye gitmek üzere kayyum ataması gerçekleştirildi.

CHP Eskişehir il yönetimine, 45 gün içinde olağanüstü kongreye gitmek üzere mahkeme kararıyla kayyum atandı.

Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesinde partinin iki eski yöneticisinin açtığı davanın üçüncü duruşmasına, davacı eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ile taraf avukatları katıldı.

Davalı tarafın avukatı, parti tüzüğünün 24/6 maddesi gereğince seçime 6 ay kala atanan yönetim geçici olmadığından, olağan kongreye kadar devam etmesi gerektiğini söyledi. Avukat, il yönetimine kayyum atamasının gerçekleştirilmemesi gerektiğini savundu.

İZMİR ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Davacı taraf avukatı ise 2007'de İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesinde CHP'nin İzmir Konak ilçe yönetimine kayyum atanmasını örnek gösterdi.

Mahkemenin hakimi, partinin 45 gün içinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongresine kadar üç üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, il yönetimine Yahya Çelik, Şuayip Çapar ve Hikmet Bingül'den oluşan heyetin atanmasına karar verdi.

Eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ve Butay Erdoğan, il yönetiminin hukuksuz bir biçimde görev başında olduğu iddiasıyla, kayyum atanması talebi ile mahkemeye başvurmuştu.



AA