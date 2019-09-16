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Başkan Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesi sona erdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ GÖRÜŞME SONA ERDİ!

krizinin çözümü için , ve liderlerinin katılımıyla düzenlenen üçlü zirvelerin beşincisi bugün 'da yapılacak. Kritik zirve öncesi Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani bir görüşme gerçekleştirdi.

Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla bugün 'da gerçekleştiriliyor.

İLK OLARAK RUHANİ İLE BİR ARAYA GELDİ

için yapılacak üçlü zirve öncesinde liderler ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. İlk olarak Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir araya geldi.

RUHAN İLE GÖRÜŞME SONA ERDİ

Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde İran lideri Hasan Ruhani'yi karşıladı. Ardından iki liderin görüşmesi başladı. Yaklaşık iki saat süren görüşme sona erdi. Görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.

PUTİN GELDİ

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.40'ta Esenboğa Havalimanı'na indi.

Putin'i havalimanında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Valilik ve Belediye yetkilileri karşıladı.

BEŞİNCİ ÜÇLÜ ZİRVE TOPLANTISI ANKARA'DA

"Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla Ankara'da düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı'na ilişkin yapılan açıklamada, "İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesinin amaçlandığı" bildirilmişti.

Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin, zirve vesilesiyle ikili görüşmeler yaparak ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alması da öngörülüyor.

Gözler Erdoğan-Ruhani görüşmesinde GÖZLER ERDOĞAN-RUHANİ GÖRÜŞMESİNDE
Başkan Erdoğan Reuters'a konuştu: Dikkat çeken S-400, F-35 ve Güvenli Bölge mesajı BAŞKAN ERDOĞAN REUTERS'A KONUŞTU: DİKKAT ÇEKEN S-400, F-35 VE GÜVENLİ BÖLGE MESAJI
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi açıklama KREMLİN'DEN ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ AÇIKLAMA
Son dakika: Hasan Ruhani Türkiye'ye geldi SON DAKİKA: HASAN RUHANİ TÜRKİYE'YE GELDİ

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