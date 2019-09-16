Hulusi Akar İran Savunma Bakanı ile görüştü
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara’da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Türkiye'de bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi bakanlıkta görüştü.
Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara'da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Askeri tören sonrasında Bakan Akar ve İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatami ikili görüşmeye geçti. Yapılan görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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