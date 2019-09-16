İBB'den işten çıkartılan bir grup işçi, CHP il binası önünde oturma eylemine başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) çıkartılan bir grup işçi CHP İstanbul İl binası önünde oturma eylemine başladı. İşçiler yeniden işlerine dönene kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı şirketlerden işten çıkartıldıktan sonra Saraçhane'deki belediye binası önünde eylem yapan işçilerden 30'u sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi CHP İstanbul İl binası önüne gelerek burada ellerindeki dövizlerle oturma eylemine başladı.
"BİZE VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI İSTİYORUZ"
İşten çıkartılan güvenlik personeli Mehmet Akgün, yeniden işlerinin başına dönmek istediklerini belirterek, "Biz burada hiçbir suç işlemedik. İstanbul'a hizmet ettik, İstanbul'un hizmetkarı olduk. İşimizde de riyakarlı insanlarız. Birimlerimizin yerini değnekçiler aldı. Diğer birimlerimizin yerini de farklı farklı insanlar aldı. Biz bize verilen namus sözlerinin tutulmasını istiyoruz. Bize hiç kimseyi işten çıkarmayacağınıza dair söz verdiniz. Hiç kimseyi işten çıkarılmayacaktı. Park personellerini çıkardılar parklar şuanda güvensiz. İspark personelleri kapatıldı, yerine değnekçiler geldi. Biz eylemimizi sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işçilere verdiği sözü yerine getirdiği zaman işlerimizin başına dönünce eylemimizi bitireceğiz." dedi.
"MESAJLA İŞTEN ÇIKARTILDIK"
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde güvenlik personeli olarak çalışan Münife Fırat "Bir SMS mesajıyla işimizden edildik, mağduruz. Şuan bizim parkımız personel eksikliğinden dolayı kapandı. Bize bankamatikçi diyorlar biz bankamatikçi değil sahada çalışan elemanlarız. Biz çipli palaskalarla çalışıyorduk, her saniyemiz her dakikamız kayıtlı, bize ATM personeli denilmesi zorumuza gidiyor. İşimizi geri istiyoruz." dedi.
"İNŞALLAH SESİMİZİ DUYARLAR"
Küçük Çamlıca Korusunda güvenlik personeli olarak çalıştığını söyleyen Arzu Çakır ise, "Bizim istediğimiz sadece Belediye başkanımızın ve Kılıçdaroğlu'nun bize verdiği sözü tutması,sadece biz bunu istiyoruz. Hepimiz işimize geri dönmek istiyoruz, o amaçla buraya geldik. Burada sessizce oturma eylemi yapıyoruz. İnşallah sesimizi duyarlar." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEML�� NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 3 ilde yaşa dışı bahis şebekesine operasyon
- HDP'li isimler belediyenin gelir bütçesini paylaşıyor
- Tutuklanan HDP'li başkanın yerine kayyum atandı
- İstanbul Valiliği duyurdu: Yıkılacaklar
- Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu
- Jandarma ve MİT'ten PKK operasyonu
- TUS sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı
- Son dakika: Pençe-3 Operasyonu'nda yeni safha
- Akıllı Nano İHA ilk kez görüldü
- Kirli ilişki sürüyor! Clinton'dan Enes Kanter'e yakın ilgi
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
- Şampiyonlar Ligi maç özetleri! 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi özet ve golleri!
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…
- ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!
- Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?
- Getafe Trabzonspor maçı ne zaman? Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda?
- Kimse Bilmez 14. bölüm izle! Kimse Bilmez 14. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?
- Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi?
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?