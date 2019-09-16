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İBB'den işten çıkartılan bir grup işçi, CHP il binası önünde oturma eylemine başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
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Büyükşehir Belediyesi'nden () çıkartılan bir grup işçi İstanbul İl binası önünde oturma eylemine başladı. İşçiler yeniden işlerine dönene kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'ne () bağlı şirketlerden işten çıkartıldıktan sonra Saraçhane'deki belediye binası önünde eylem yapan işçilerden 30'u sabah saatlerinde 'nda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl binası önüne gelerek burada ellerindeki dövizlerle oturma eylemine başladı.

İBB'den işten çıkartılan bir grup işçi, CHP il binası önünde oturma eylemine başladı | Video İBB'DEN İŞTEN ÇIKARTILAN BİR GRUP İŞÇİ, CHP İL BİNASI ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİNE BAŞLADI | VİDEO

"BİZE VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI İSTİYORUZ"

İşten çıkartılan güvenlik personeli , yeniden işlerinin başına dönmek istediklerini belirterek, "Biz burada hiçbir suç işlemedik. İstanbul'a hizmet ettik, İstanbul'un hizmetkarı olduk. İşimizde de riyakarlı insanlarız. Birimlerimizin yerini değnekçiler aldı. Diğer birimlerimizin yerini de farklı farklı insanlar aldı. Biz bize verilen namus sözlerinin tutulmasını istiyoruz. Bize hiç kimseyi işten çıkarmayacağınıza dair söz verdiniz. Hiç kimseyi işten çıkarılmayacaktı. Park personellerini çıkardılar parklar şuanda güvensiz. İspark personelleri kapatıldı, yerine değnekçiler geldi. Biz eylemimizi sayın ve Sayın CHP Genel Başkanı işçilere verdiği sözü yerine getirdiği zaman işlerimizin başına dönünce eylemimizi bitireceğiz." dedi.

"MESAJLA İŞTEN ÇIKARTILDIK"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde güvenlik personeli olarak çalışan Münife Fırat "Bir SMS mesajıyla işimizden edildik, mağduruz. Şuan bizim parkımız personel eksikliğinden dolayı kapandı. Bize bankamatikçi diyorlar biz bankamatikçi değil sahada çalışan elemanlarız. Biz çipli palaskalarla çalışıyorduk, her saniyemiz her dakikamız kayıtlı, bize ATM personeli denilmesi zorumuza gidiyor. İşimizi geri istiyoruz." dedi.

"İNŞALLAH SESİMİZİ DUYARLAR"

Küçük Çamlıca Korusunda güvenlik personeli olarak çalıştığını söyleyen Arzu Çakır ise, "Bizim istediğimiz sadece Belediye başkanımızın ve Kılıçdaroğlu'nun bize verdiği sözü tutması,sadece biz bunu istiyoruz. Hepimiz işimize geri dönmek istiyoruz, o amaçla buraya geldik. Burada sessizce oturma eylemi yapıyoruz. İnşallah sesimizi duyarlar." dedi.

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