18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Suriye sınırına iş makinesi ve konteyner sevkiyatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019
SURİYE SINIRINA İŞ MAKİNESİ VE KONTEYNER SEVKİYATI

sınırındaki birlikler için gönderilen iş makinesi ve konteyner yüklü araçlar, 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. İş makinesi ve konteynerlerin sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

sınırındaki birlikler için gönderilen iş makinesi ve konteyner yüklü araçlar, 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

'deki çeşitli birliklerden gönderilen iş makinesi ve konteynerlerin yer aldığı konvoy, sınır hattına sevk edildi.

İş makinesi ve konteynerlerin sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, sınırdaki birliklere beton mevzi takviyesinin de sürdüğü görüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN