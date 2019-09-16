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Türkiye ile İran arasında önemli görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı , İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Milli Savunma Bakanı , İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü.

Akar, resmi ziyarette bulunan Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.

İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, konuk bakan tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından görüşmeye geçen Akar ve Hatami'nin, bölgesel güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

AA

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