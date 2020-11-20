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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yürek ısıtan görüntünün kahramanı A Haber'e anlattı: Vicdan sahibi her insanın yapması gerekeni yaptım Yürek ısıtan görüntünün kahramanı A Haber'e anlattı: Vicdan sahibi her insanın yapması gerekeni yaptım Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize düşen köpeği kıyafetleriyle suya atlayarak kurtaran veteriner hekim Behice Sinem Öçal o anları A Haber'e anlattı. Öçal "Vicdan sahibi her insanın yapması gerekeni yaptım " dedi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Giriş Tarihi: 20.11.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 12:36
Yürek ısıtan görüntünün kahramanı A Haber'e anlattı: Vicdan sahibi her insanın yapması gerekeni yaptım
Kandıra ilçesine bağlı Kerpe sahilinde yaşayanlar, dün öğle saatlerinde bir köpeğin denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.
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Yürek ısıtan görüntünün kahramanı A Haber'e anlattı: Vicdan sahibi her insanın yapması gerekeni yaptım
Köpeği fark eden veteriner hekim Behice Sinem Öçal, hiç düşünmeden kıyafetleriyle denize atladı. Yaklaşık 25 metre açıktaki köpeğin yanına giden Öçal, köpeği kurtararak sahile çıkardı. Soğuk sudan dolayı şoka giren köpek, yakındaki bir restorana götürülerek burada ısınması sağlandı.
Yürek ısıtan görüntünün kahramanı A Haber'e anlattı: Vicdan sahibi her insanın yapması gerekeni yaptım
"VİCDAN SAHİBİ HER İNSANIN YAPMASI GEREKENİ YAPTIM"
O anları A Haber'e anlatan Öçal
"Hayvanın daire çizdiğini görünce dayanamadım vicdan sahibi her insanın yapması gerekeni yaptım o anda atladım suya. O da bana sarıldı suyun içindeyken birlikte kıyıya çıktık. Denizin ortasındaydı daha kenarda olsaydı daha kolay alırdım." ifadelerini kullandı.
Yürek ısıtan görüntünün kahramanı A Haber'e anlattı: Vicdan sahibi her insanın yapması gerekeni yaptım
Köpeğin denizde çırpındığını görünce dayanamadığını söyleyen veteriner hekim Behice Sinem Öçal,
"Sahil kısmına indiğim zaman denizin orta kısmında bir köpek gördüm. Çırpınıyordu. İnsanlar çağırıyorlardı. Denizin kenarına çıkarmak için sesleniyorlardı. Hatta telefonla yardım arıyorlardı. Kayıkla kurtarmak için birilerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Fakat, o anda kimseye ulaşamadıklarını gördüm. Hayvan da dışarı çıkamıyordu. Devamlı daire çiziyordu. Bayağı açıktaydı. Yorgun düşmüştü, sadece burnu sudan çıkıyordu. Boğulmak üzereydi. Ben de dayanamadım. Kıyafetlerle birlikte kendimi attım denize. Hava da oldukça soğuktu maalesef, ama öyle bir durumda hiç düşünmüyorsunuz. Sonuçta hepsi birer can ve çok değerliler. Ben zaten veteriner hekim olduğum için, benim için ayrıca değerliler" dedi.
Yürek ısıtan görüntünün kahramanı A Haber'e anlattı: Vicdan sahibi her insanın yapması gerekeni yaptım
'O PANİKLE, O KORKUYLA SARILDI BANA' Köpeğin yanına gittiğinde kendisine sarıldığını anlatan veteriner hekim Öçal, "Oldukça uzaktaydı köpek. Oraya nasıl geldiği konusunda hiçbir fikrim yok. Galiba düştü ve çıkamadı. Zaten yanına gittiğimde, tam bilinci açık değildi. Hayvancağız sarıldı bir anda. Kurtulma çabasıyla, kendini bıraktı bir anda. Çırpınmadı, debelenmedi. Hemen, kolayca alabildim onu. Sağ olsunlar, kıyıda bekleyenler de yardımcı oldular. Hemen kuruttuk onu. Yakın bir restorana götürerek, orada sobanın yanında ısıttık. Şoka girmişti soğuktan. O panikle, o korkuyla sarıldı bana. Herhalde yardım etmek istediğimi anladı ve hiçbir şekilde tepki vermedi. Saldırmaya falan çalışmadı." diye konuştu.