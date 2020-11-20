Yürek ısıtan görüntünün kahramanı A Haber'e anlattı: Vicdan sahibi her insanın yapması gerekeni yaptım

Köpeğin denizde çırpındığını görünce dayanamadığını söyleyen veteriner hekim Behice Sinem Öçal, "Sahil kısmına indiğim zaman denizin orta kısmında bir köpek gördüm. Çırpınıyordu. İnsanlar çağırıyorlardı. Denizin kenarına çıkarmak için sesleniyorlardı. Hatta telefonla yardım arıyorlardı. Kayıkla kurtarmak için birilerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Fakat, o anda kimseye ulaşamadıklarını gördüm. Hayvan da dışarı çıkamıyordu. Devamlı daire çiziyordu. Bayağı açıktaydı. Yorgun düşmüştü, sadece burnu sudan çıkıyordu. Boğulmak üzereydi. Ben de dayanamadım. Kıyafetlerle birlikte kendimi attım denize. Hava da oldukça soğuktu maalesef, ama öyle bir durumda hiç düşünmüyorsunuz. Sonuçta hepsi birer can ve çok değerliler. Ben zaten veteriner hekim olduğum için, benim için ayrıca değerliler" dedi.