ASLAN BALIĞI, ELİNİ ISIRMIŞTI

Önceki günlerde Antalya Kemer'de sık sık dalış yapan ve bu dalışlara ait görüntüleri YouTube kanalında paylaşan dalgıç Çağdaş Özsarı, daha önce yine göçmen ve zehirli bir tür olan balon balığının elini ısırması nedeniyle bir süre sıcak su kaynatarak parmağına pansuman yaptıktan sonra acısı dinmeyince hastaneye gitti.