İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sakladığı sırları! Hepsi bu trende saklı

Kuzey Kore lideri Kim Jong, dünya gündemindeki yerini koruyor. Sıra dışı lider Jong'un gizemli hayatı da deşifre oluyor. Taze ıstakoz, yıllanmış içkiler ve sınırsız eğlence ve bir de harem... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili gizemin anahtarı lüks lokomotifinde mi gizli? Uydu görüntüleri yayınlandıktan sonra birinci gündem maddesi haline gelen Kuzey Kore liderinin trenine dair şoke eden detaylar ortaya çıktı.