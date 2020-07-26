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Haberler Galeri İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sakladığı sırları! Hepsi bu trende saklı

İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sakladığı sırları! Hepsi bu trende saklı

Kuzey Kore lideri Kim Jong, dünya gündemindeki yerini koruyor. Sıra dışı lider Jong'un gizemli hayatı da deşifre oluyor. Taze ıstakoz, yıllanmış içkiler ve sınırsız eğlence ve bir de harem... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili gizemin anahtarı lüks lokomotifinde mi gizli? Uydu görüntüleri yayınlandıktan sonra birinci gündem maddesi haline gelen Kuzey Kore liderinin trenine dair şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.07.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 12:11
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İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sakladığı sırları! Hepsi bu trende saklı

Kuzey Kore liderinin "zevk treni" çok konuşuldu. Tarihe şöyle bir bakıldığında diktatörlerin "kişisel trenleri" sevdikleri sonucuna varmak mümkün..

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İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sakladığı sırları! Hepsi bu trende saklı

Örneğin Hitler, II. Dünya Savaşı'nın büyük bölümü boyunca mobil karargah olarak kullandığı, uçaksavar silahlarıyla donatılmış ve zırhlı bir canavar olarak nitelendirilebilecek "Amerika"ya sahipti. Mussolini ve Stalin'in de uzun mesafelerde seyahatlerinde kullandığı lüks trenleri vardı.

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İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sakladığı sırları! Hepsi bu trende saklı

Öyleyse, "dünyanın son eski moda despotlarından biri" olarak nitelendirilebilecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, statü sembolü olarak gördüğü treninin, kendi eşsiz ve benzersiz versiyonuyla seyahat etmesi sürpriz sayılmaz.

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İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sakladığı sırları! Hepsi bu trende saklı

Ve şimdi bu trenin, Kuzey Kore lideri hakkında hayati bir ipucu sağlayabileceği düşünülüyor.

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İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sakladığı sırları! Hepsi bu trende saklı

Hal böyle olunca Kuzey Kore'nin nükleer silahlı lideri Kim Jong-un kadar, kendi haki yeşil renkli treni de gündemde. Kim'in treni o kadar ağır zırhlı ki, vagonları çekmek için iki motora ihtiyacı var.