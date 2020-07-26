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Haberler Galeri BİM'den salı sürprizi! 28 Temmuz'a o ürünler damga vuracak! İşte BİM 28 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

BİM'den salı sürprizi! 28 Temmuz'a o ürünler damga vuracak! İşte BİM 28 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

BİM'de salı kampanyaları belli oldu. 28 Temmuz'da hangi ürünlerin indirimli olacağı merak ediliyordu. BİM marketlerin açıkladığı salı kampanyalarında temizlik ürünleri damga vuracak. Markete gitmeden önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 18:01
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BİM'den salı sürprizi! 28 Temmuz'a o ürünler damga vuracak! İşte BİM 28 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 28 Temmuz indirimleri belli oldu. BİM marketlerin salı kampanyaları merakla bekleniyordu. Bu hafta bulaşık makinesi tableti, sıvı bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, katı sabun, 10'lu bulaşık süngeri, 4'lü temizlik bezi, bulaşık fırçası gibi çeşit çeşit temizlik ürünleri bu katalogda yer alıyor. BİM kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. İşte 28 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den salı sürprizi! 28 Temmuz'a o ürünler damga vuracak! İşte BİM 28 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Bulaşık Makinesi Tableti

• 64 adet

  • 3
  • 19
BİM'den salı sürprizi! 28 Temmuz'a o ürünler damga vuracak! İşte BİM 28 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Desto Premium
Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 650 ml

  • 4
  • 19
BİM'den salı sürprizi! 28 Temmuz'a o ürünler damga vuracak! İşte BİM 28 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Uni Baby
Sıvı Deterjan

• 1500 ml
• Rafadan Tayfa Serisi

  • 5
  • 19
BİM'den salı sürprizi! 28 Temmuz'a o ürünler damga vuracak! İşte BİM 28 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Uni Baby
Yumuşatıcı

• 1500 ml
• Rafadan Tayfa Serisi