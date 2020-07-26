BİM'den salı sürprizi! 28 Temmuz'a o ürünler damga vuracak! İşte BİM 28 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 28 Temmuz indirimleri belli oldu. BİM marketlerin salı kampanyaları merakla bekleniyordu. Bu hafta bulaşık makinesi tableti, sıvı bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, katı sabun, 10'lu bulaşık süngeri, 4'lü temizlik bezi, bulaşık fırçası gibi çeşit çeşit temizlik ürünleri bu katalogda yer alıyor. BİM kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. İşte 28 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...