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BİM'den salı sürprizi! 28 Temmuz'a o ürünler damga vuracak! İşte BİM 28 Temmuz aktüel ürünler kataloğu
BİM'de salı kampanyaları belli oldu. 28 Temmuz'da hangi ürünlerin indirimli olacağı merak ediliyordu. BİM marketlerin açıkladığı salı kampanyalarında temizlik ürünleri damga vuracak. Markete gitmeden önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 26.07.2020 17:55Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 18:01